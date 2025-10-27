ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Светослав Бенчев очерта и най-лошия възможен сценарий от спирането на рафинерията "Лукойл"
По думите му бизнесът следи внимателно ситуацията и работи при сценарий за строго прилагане на санкциите. "Пазарът работи, бензиностанциите функционират и няма недостиг на горива. Доставките са гарантирани до края на годината“, увери той пред NOVA NEWS.
Бенчев очерта и най-лошия възможен сценарий: спиране на рафинерията, което би затруднило логистиката и снабдяването на страната с горива. "Това би имало неприятни последици за българската икономика, тъй като алтернативи за доставки в региона са ограничени. Проблеми има и в съседни държави като Сърбия и Румъния“, обясни той.
По думите му, вариантите за справяне с евентуални трудности включват продажба на активите или получаване на изключения и лицензи на европейско ниво. "Проблемът не е само български, той е европейски, защото засяга и Германия, и Холандия, и други държави, където Лукойл оперира“, допълни Бенчев.
Относно влизането на България в еврозоната и плащанията на бензиностанциите, експертът увери, че няма проблем с прехода: "Цените са обявени, плащанията ще се извършват и в евро, най-добре чрез карти, за да се избегне объркване с валутата“.
По отношение на акцизите, Бенчев отбеляза, че България е с едни от най-ниските ставки в ЕС и засега не се очаква тяхното повишение през следващата година.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: