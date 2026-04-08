Цените на суровия петрол тази сутрин се задържат около 95 долара за барел, като основна причина за това са сигналите за примирие между Иран и САЩ. Това коментира председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

Той допълни, че това не е първият момент от началото на конфликта, в който цените на горивата се влияят от изказванията на американския президент. Бенчев подчерта, че връщане към нивата отпреди конфликта е малко вероятно.

Той обаче предупреди, че евентуално понижение на цените на горивата по бензиностанциите ще отнеме време заради щетите върху енергийната инфраструктура. Експертът отбеляза, че България се справя по-добре от някои западноевропейски държави благодарение на собственото си производство:

"Имаме една рафинерия, която покрива повече от нуждите на страната. Дори една трета от капацитета ѝ е достатъчна, за да задоволи вътрешното потребление.“

Председателят на асоциацията предупреди за сериозни последствия, ако не бъде удължена дерогацията за работа на рафинерията в Бургас:

"Ако не се случи удължаването, това означава рафинерията постепенно да намали капацитета си и след това да спре. Това изобщо не трябва да бъде вариант.“

Бенчев се обяви против административно ограничаване на цените

"Не е добре да се слагат тавани на цените - това са непазарни мерки, които могат да затруднят доставките.“