Светият синод приветства напредъка по въвеждането на предмета "Добродетели и религии" 

© Светият синод на Българската православна църква – Българска патриаршия с особена духовна радост и задоволство приветства съществения напредък в осъществяването на едно дългоочаквано и многожелано от православния ни народ събитие – въвеждането на предмета "Религия – Православие“ като задължителен в системата на българското средно образование. Това казват в съобщение до медийте от Светия синод.



Публикуваме цялото съобщение без редакторска намеса:



Приветстваме проявената мъдрост и отговорност при гласуването на първо четене от Народното събрание на Р. България на промени в Закона за предучилищното и училищното образование, които ще позволят на всички деца и млади хора в нашето скъпо Отечество да се докоснат до съкровищницата на светото Православие, да се запознаят с истините на св. православна вяра и да се приобщават към непреходните Христови добродетели. По този начин ще бъде възстановена една прекъсната през атеистичния режим традиция на образование и възпитание, с която са закърмени нашите предци от дълбока древност, през Възраждането до днес.



Надяваме се и молитстваме пред Всеподателя Бога този процес да завърши успешно. Светата Църква е полагала и ще продължава да полага – според силите си – усилия за образованието и християнското възпитание на младите хора и на всички наши възлюбени в Христа братя и сестри.



Божието благословение и Неговата велика милост да бъдат с всички, които участват, съдействат и подпомагат това богоугодно дело!