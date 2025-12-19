ЗАРЕЖДАНЕ...
Свалят Мария Цънцарова от ефир?
©
Има редица спекулации около темата за освобождаването им, като някои от тях са, че след след първия протест Цънцарова се е появила в ефир с чаша, на която пише Time to make real change ("Време е да направим истинска промяна"). До края на ефира чашата беше сменена с такава с логото на bTV. По-късно водещата си публикува снимка на чашата във Facebook.
Има и друга версия според, която bTV иска пълна промяна на публицистичните си предавания заради по-ниския рейтинг на част от тях.
Още от категорията
/
Проф. Донка Байкова: Натрупаните допълнителни килограми обикновено се редуцират при по-лек режим на хранене още в първата седмица след празниците
12:27
Проф. Йоаким Каламарис за удължителния бюджет: В сравнение с този, който искаха да внесат управляващите, е малкото зло
08:52
Изкуствен интелект прогнозира, че ще ни отнеме десетилетия да се откажем от фойерверките по Нова година: "Четири лапи" стартира кампания още днес
18.12
Владимир Мирков: Цените на имотите може леко да забавят темпа на увеличение, но няма да паднат
18.12
Проф. Олег Асенов: Няма да има поскъпване на винетките и пътните такси при въвеждането на еврото
18.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.