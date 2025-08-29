Новини
Създават специализирана група в МВР по американски модел
Автор: Петър Дучев 12:03Коментари (0)26
Министърът на вътрешните работи Даниел Митов проведе работна среща с шарже д’афер Х. Мартин Макдауъл, ръководител на дипломатическата мисия на САЩ в София, и екипа по сигурността на американското посолство. В срещата участваха и зам.-директорите на Главна дирекция "Национална полиция“ и на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност“ старши комисар Явор Серафимов и старши комисар Димитър Китанов.

Основна тема на разговорите бе американският модел на създаване на Специализирани оперативни групи (СОГ) за разследване, в които участват представители на различни правоохранителни институции и служби. "Моделът на СОГ, който е наложен в работата на американските ни партньори от почти 50 години, дава своите много добри резултати. Имах възможност да се запозная подробно с него по време на посещението ми в централите на ФБР и на ДЕА във Вашингтон през юни. А сега ще разчитам на много доброто ни сътрудничество с шарже д’афер Макдауъл и екипа на посолството, за да успеем да приложим модела на СОГ и в България“, заяви министър Митов в началото на работната среща.

Той информира американските партньори, че вече е определил борбата с прането на пари като първата сфера на разследвания, за които ще бъде създадена СОГ с участието на полицейски служители от ГДНП и ГДБОП, както и от други български институции и служби. За неин ръководител е определен старши комисар Серафимов.

"Подобряване на ефективната борба с прането на пари и с финансирането на тероризма, както и изваждането на България от сивия списък на MONEYVAL са сред приоритетите на МВР, записани в програмата на кабинета "Желязков“. Вярвам, че създаването на СОГ в тази сфера е първата стъпка, която ще подобри сериозно качеството на водените разследвания и ще бъде в подкрепа на изпълнението на правителствените приоритети“, подчерта министър Митов.

