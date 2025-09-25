ЗАРЕЖДАНЕ...
|Създават Институт за ядрената индустрия и Институт за изкуствен интелект в УНСС
Основен мотив за откриването на Институт за изкуствен интелект в икономиката (ИИИИ) е, че изкуственият интелект се превръща в ключов двигател на икономическия растеж, иновациите и конкурентното предимство. Институтът ще обедини експертизи от областите на икономиката, информатиката, бизнеса и социалните науки. В него ще се разработват иновативни решения за предизвикателствата на съвременния свят - от автоматизация на финансовите процеси до прогнозиране на икономически кризи и оптимизиране на бизнес стратегиите. Институтът ще включва лаборатории за машинно обучение, големи данни и икономическо моделиране, център за трансфер на технологии за връзка между науката, бизнеса и публичната администрация и образователен хъб с курсове и краткосрочни програми за обучение и сертифициране на студенти и специалисти.
Другото ново звено в УНСС е Институтът за повишаване на научноизследователския капацитет в областта на ядрената индустрия и ядрената сигурност, който ще надгради дейността на съществуващия Център за подкрепа на ядрената сигурност (ЦПЯС). То ще предостави институционална платформа за провеждане на специализирани обучения и международни семинари и разработване на политики и регулаторни инструменти в областта на ядрената сигурност. Институтът ще си сътрудничи с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), Европейската комисия (ЕК), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и други международни партньори.
В Дупница обявиха за мъртъв изчезнал преди повече от пет години мъж
14:32 / 23.09.2025
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:19 / 24.09.2025
