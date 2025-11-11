Съюзът за стопанска инициатива не подкрепя предложения проект за държавния бюджет за 2026 г. заради структурни проблеми и увеличаване на рисковете за публичните финанси и функционирането на икономиката. Това става ясно от становище на работодателската организация, представено пред народните представители и Министерския съвет, цитирано от "Фокус"."От 2020 г. насам генерално беше променена парадигмата относно публичните финанси - беше предприето отстъпление от прилаганата след въвеждането на валутния борд политика на близки до балансирани бюджети. Вече въпросът при изпълнението на бюджета не е дали ще има дефицит или излишък в края на годината, а дали отрицателното бюджетно салдо на България ще се вмести в ограничението 3% от БВП. Икономическата теория и практика показва, че в периоди на стопански растеж благоразумната фискална политика би следвало да е насочена към постигане на балансиран бюджет или дори излишък", подчертават от работодателската организация.На критика е подложена и прогнозата на Министерството на финансите за инфлацията през следващата година. "Прогнозата за инфлацията предизвиква недоверие, тъй като от една страна се продължава политиката за нарастване на бюджетните заплати и на пенсиите, които ще повишат потреблението, а от друга – предстои въвеждането на еврото. Прогнозата в предходния бюджет за 2025 г. беше за средногодишна инфлация 2.4%, а в настоящия тя вече е ревизирана на 3.6%. Подобно развитие е вероятно да се случи и през следващата година“, напомнят от бизнеса.“В резултат от политиката по дълга през периода 2025-2028 г. се очаква значително нарастване на разходите за лихви въпреки подобрението на кредитния рейтинг заради приемането в еврозоната. От очаквани разходи в размер 744.1 млн. евро през 2025 г. те ще се повишават постоянно през периода на проекта. Докато през 2026 г. те ще бъдат 1.1 млрд. евро, през 2028 г. те ще са вече 1.76 млрд. евро – т.е. ще нараснат почти 2.4 пъти. По този начин обаче се повишава финансовият риск, тъй като се увеличават фиксираните разходи.", подчертават от ССИ.От организацията критикуват приходната част, разписана в Бюджет 2026 като прекалено оптимистична, а мерките, заложени за повишаването на приходите – като вредни за икономиката. "При очакван номинален растеж на БВП с 6.4%, планираният растеж на общите приходи е 15%.“, уточняват от ССИ.По отношение на разходната част в бюджета работодателите препоръчват замразяването им до нивата от 2025 г."Дори формално планираният размер от почти 55.1 млрд. евро през 2026 г. представлява вече твърде висок дял на преразпределение през бюджета – 45.8% от БВП. Но ако към тях се добавят и минаващите "под черта“ почти 1.7 млрд. евро тогава фактическият дял на преразпределението достига 47.2% от БВП. Множество емпирични изследвания показват, че такъв дял на разходите не позволява на икономиката да се разширява по устойчив начин в дългосрочен период.“, уточняват от Съюза.Работодателите настояват за преустановяване на определянето на заплатите в бюджетния сектор "по формула“, спрямо средната работна заплата, както и за промяна на правилото за определяне на минималната работна заплата, така че да е съвместимо с Директивата за минималната заплата в зависимост от медианната заплата, растежа на производителността на труда, бизнес цикъла и покупателната способност."С оглед на гореизложеното, Съюзът за стопанска инициатива не подкрепя предложения проект за държавния бюджет за 2026 г. и изразява своята готовност за участие в по-нататъшни коментари и дискусии, за да бъде осъществена ефикасна законодателна инициатива“, допълват от организацията.