Съюзът на международните превозвачи: Засега загубите от блокадите на гръцките фермери са в размер на милиони евро
"Не можем да кажем със сигурност дали блокадите няма да продължат. До този момент загубите за българските превозвачи са в размер на милиони евро“, подчерта пред NOVA NEWS Арабаджиев. По думите му престоят на един товарен автомобил на граничен пункт струва между 10 и 12 евро на час, като тези разходи се натрупват бързо при продължителни задръствания.
Освен преките финансови загуби, превозвачите търпят и пропуснати ползи, тъй като камионите не успяват да извършат курсовете си в предварително договорените срокове. "Когато има фиксирани срокове и часове за доставка, неустойките често остават за сметка на превозвача“, обясни Арабаджиев.
Заради продължителните блокади българските транспортни фирми започнали да търсят алтернативни маршрути, които обаче се оказали значително по-скъпи. Най-често използваните обходни пътища са през Румъния и Унгария. По думите на изпълнителния директор на Съюза на международните превозвачи проблемът е засегнал всички превозвачи, без изключение.
Като дългосрочен проблем в сектора изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи посочи и недостига на кадри. Според него причината не е в заплащането, а в тежкия и отговорен характер на професията. "Работата е много натоварваща и очевидно не представлява интерес за младите хора“, коментира той.
Очаква се утре среща между гръцките земеделци и премиера Кириакос Мицотакис, която ще покаже дали блокадите по границите ще бъдат окончателно прекратени, или напрежението ще се възобнови.
