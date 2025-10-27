ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съюзът на артистите в България: Действията на отделни лица, независимо близостта им до висши държавни постове, не трябва да хвърлят сянка върху цялата културна общност
"Съюзът на артистите в България се противопоставя по най-категоричен начин на всякакви прояви на насилие и посегателство срещу човешкото достойнство и живот. Такива действия са несъвместими с морала и етиката и не могат да бъдат толерирани, тъй като нанасят сериозна щета както на нашата професия, така и на целия културен сектор", пишат те.
"Тъй като тече следствен процес, не можем да осъждаме действията на колегата актьор заради презумпцията за невинност, според която всеки обвиняем се приема за невинен до доказване на противното с окончателно съдебно решение. Осъждаме обаче по най-категоричен начин всякакви прояви на злоупотреба с власт и посегателство срещу българската култура", отбелязват в позицията си.
"Доверието ни към Министерството на културата отдавна е свалено. Това е принципна позиция и няма пряка връзка с личните взаимоотношения на Министъра на културата, както и с връзката му с частната театрална и преподавателска дейност, които се коментират в последните 48 часа", подчертават от Съюза на артистите.
"Липсата на диалог, непрозрачните управленски решения в сектора, заклеймяването на експерти и представители на творческите гилдии и посочването на определени директори за "врагове“ от страна на ръководството на Министерството са сериозен проблем, който рано или късно ще застане пред всички политически групи. Действията на Председателя на ПГ на ИТН, който реално управлява Министерството на културата, са крайно неприемливи за една европейска държава, каквато е България", пишат още те.
С оглед на тежестта на конкретния случай, от съюза призовават:
Органите на реда и Прокуратурата да проявят максимална отговорност, бързина и професионализъм и да установят обективната истина.
САБ ще внесе официално искане за становище по случая до Министъра на вътрешните работи с цел получаване на детайлна информация за хода на разследването и изясняване на всички факти.
Наш ангажимент е да внесем в най-скоро време допълнително искане за проверка от страна на Министър-председателя за злоупотреби с власт и намесата на Председателя на ПГ на ИТН в дейността на Министерството на културата.
Ще поискаме становище от Министерския съвет затова как продулжава културата от днес нататък!
