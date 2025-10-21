ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Съветът за съвместно управление започна: Ще има ли преформатиране на кабинета?
Премиерът Росен Желязков сформира ССУ по искане на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, за да обсъдят бъдещето на кабинета на “Желязков". В основата стои въпросът – как и дали ще има нова формула на разпределение на властта между ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ“, с участието на "ДПС- Ново начало".
"Фокус" припомня, че нуждата от преформатиране дойде в резултат на местните изборите в Пазарджик. Тогава ГЕРБ стана 6-та политическа сила в града, което ескалира напрежение между партиите в управляващото мнозинство и тогава Борисов заяви “ГЕРБ повече няма място в това управление", а в петък миналата седмица премиерът и лидерът на ГЕРБ заявиха на съвместна пресконференция, че отговорност за стабилно мнозинство трябва да се носи по равно от всички в управлението.
Днес се очаква да стане ясно дали БСП и "Има такъв народ" са съгласни официално “ДПС-Ново Начало" да влезе в управляващото мнозинство.
Хамид Хамид от "ДПС- Ново Начало" влезе в сградата на Народното събрание, но не даде отговор дали партията на Пеевски участва в съвета и заяви: Мисля, че нашият председател беше много изчерпателен.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 61
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
08:41 / 19.10.2025
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: