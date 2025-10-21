Съветът за съвместно управление започна: Ще има ли преформатиране на кабинета?

© Съветът за съвместно управление се събра рано тази сутрин, предаде репортер на "Фокус".



Премиерът Росен Желязков сформира ССУ по искане на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, за да обсъдят бъдещето на кабинета на “Желязков". В основата стои въпросът – как и дали ще има нова формула на разпределение на властта между ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ“, с участието на "ДПС- Ново начало".



"Фокус" припомня, че нуждата от преформатиране дойде в резултат на местните изборите в Пазарджик. Тогава ГЕРБ стана 6-та политическа сила в града, което ескалира напрежение между партиите в управляващото мнозинство и тогава Борисов заяви “ГЕРБ повече няма място в това управление", а в петък миналата седмица премиерът и лидерът на ГЕРБ заявиха на съвместна пресконференция, че отговорност за стабилно мнозинство трябва да се носи по равно от всички в управлението.



Днес се очаква да стане ясно дали БСП и "Има такъв народ" са съгласни официално “ДПС-Ново Начало" да влезе в управляващото мнозинство.



Хамид Хамид от "ДПС- Ново Начало" влезе в сградата на Народното събрание, но не даде отговор дали партията на Пеевски участва в съвета и заяви: Мисля, че нашият председател беше много изчерпателен.