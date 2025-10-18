ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съветникът на президента: Радев ще посрещне унгарския президент с личната си кола
"Нпрекъснато се правят опити президентът Румен Радев да бъде изолиран от обществото. Това няма как да стане", посочи Димитър Стоянов.
"Управляващите се страхуват да не би случайно президентът да излезе на терен и да ги помете. Затова и ограничават неговите правомощия", смята Стоянов.
По думите му управляващите не са се справили с пожарите, инфлацията, проблемите с водата.
Димитър Стоянов уточни, че законът за НСО е публикуван вчера в Държавен вестник.
"Утре идва президентът на Унгария, който ще кацне на летище Пловдив. Как нашата администрация ще стигне до Пловдив, след това до Бачковския манастир и Смолян. Ние сме се организирали с лични автомобили и президентът Радев ще е съпричастен с администрацията", отбеляза Стоянов.
"Парадоксът е, че в деня, когато на президентската администрация бяха отнети 7 служебни коли, Народното събрание си купи 77 чисто нови коли за над 4 милиона", съобщи Стоянов.
"Глупостта взема връх в Народното събрание. Сигурно следващата стъпка на ДПС-НН е да спрат парното в президентството и да забранят на президента да говори със закон", каза секретарят на президента.
