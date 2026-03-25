Съветник на служебния премиер: Наблюдава се "лавинообразно нарастване" на сигналите за изборни нарушения
"Ако миналата седмица можехме да говорим за около 100 сигнала на специалния телефон на МВР, към днешна дата те са 351“, каза тя.
302 са сигналите за купуване на гласове, а четири съдържат данни за корпоративен вот. Нушева уточни, че от този значителен брой сигнали също така е значителен делът на досъдебните производства - 112.
"Това говори за повишено доверие и за очаквания на гражданите МВР този път да работи доста по-ефективно и да не подхожда формално към сигналите“, посочи Ваня Нушева.
Тя допълни, че на пръстите на едната ръка се броят вече завършилите наказателни производства.
"Не само престъпленията срещу политическите права обаче имат значение, а и административните нарушения. Тези, които се извършват от членовете на секционните избирателни комисии, също са важни“, обясни съветникът на служебния премиер.
По думите ѝ се вижда плаха реакция на висшите нива на изборната администрацията, когато става въпрос за такива нарушения.
"За да има ефективно възпрепятстване на някакви нарушения, не тежестта на санкцията е определяща, а неотменимостта за това, че след констатирано нарушение ще бъде наложена санкция. Това е нещото, по което трябва да се работи по-системно“, на мнение е Ваня Нушева.
