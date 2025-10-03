Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Съветник на МВР министъра: Тези дъждове не са обикновени, 400 литра в рамките на 3 часа е нещо историческо!
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:27Коментари (0)81
© Фокус
Дъждовете, за които говорим, не са обикновени. Да паднат 400 литра в рамките на 3 часа е нещо историческо - може би 1-2 пъти е падал такъв дъжд в България. Това каза в ефира на “Твоят ден" по NOVA NEWS Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи и бивш шеф на ПАБЗН.

По думите му в желанието си да помогне, загиналият багерист сам е станал жертва на наводненията днес. “Той загива при втората приливна вълна. Рано преди обяд е първата, започват дейностите по евакуация, втората вълна е по време на ранния следобед, когато той вече е бил на място с багера си". 

“Имахме надежди, че той ще бъде намерен жив, но водата го е отнесла", каза съветникът.

“Ясно е, че с природата не можем да се преборим. Би трябвало да се съобразяваме с нея и да се научим да живеем в условията, които тя ни поставя. Тоест инфраструктурата трябва да се строи на правилните места, не на ниските, където се събират водите", обясни Николов.

Николов коментира, че с хората, които отказват да се евакуират, има връзка. “Ако се нуждаят от лекарства или друго, ще се погрижим".

“Благодаря на българската армия. Нашият военноморски флот много бързо помогна с лодки. Направи се необходимата организация, за да може задачите да се разпределят правилно и да има един позитивен резултат", каза той.

“Първият загинал е бил в приземен етаж. Много бързо беше използван BG-Alert. Още вчера предупредихме, че нещата са сериозни и се очакват високи опасности. Няма как да предупредиш всеки един човек. Трябваше да се включат системите на хотела. Има ситуации, които не могат да бъдат предвидени, но се постарахме", смята Николов.

“Възможно е човекът да е бил от поддръжката или да е ходил на сауна. Той е чужденец и второто е по-вероятно", коментира съветникът.

Според него нормите за проектиране на мостове трябва да бъдат променени, но това драстично би вдигнало цената за изграждането им. 

“В момента няма опасност някоя от язовирните стени да се скъса или да прелее", обясни Николов.

“Като че ли в понеделник и вторник няма да има такива големи количества валежи, но трябва да се подготвим - да седнем да си изговорим нещата, да се вземем в ръце и да се пазим", каза той.

Още по темата: общо новини по темата: 12
03.10.2025 Нов тежък циклон с огромни порои идва след 72 часа!
03.10.2025 Топ наш климатолог каза причината за тежката метеорологична обстановка
03.10.2025 Иван Иванов: Моите критики към АПИ са изключително сериозни, включително към пътноподдържащите фирми - те ще бъдат глобени
03.10.2025 Шефът на "Гранична полиция": Бате Стефан загина днес! Него си го взе
морето!
03.10.2025 Стана ясно кой е граничният полицай, който загина днес в "Елените"
03.10.2025 Община Царево откри дарителска кампания в подкрепа на пострадалите от наводнението
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см 
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см 
12:43 / 02.10.2025
От днес таксите за земеделски земи се покачват, някои от тях 13 пъти
От днес таксите за земеделски земи се покачват, някои от тях 13 пъти
14:49 / 01.10.2025
Гуцанов: Подписах предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв.
Гуцанов: Подписах предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв.
13:10 / 01.10.2025
65-годишна благоевградчанка "олекна" с 3000 лева, за да получи пратка с пари и ценности
65-годишна благоевградчанка "олекна" с 3000 лева, за да получи пратка с пари и ценности
11:28 / 01.10.2025
Благоевград отбеляза 145 години от основаването на НОИ с изложба в центъра на града
Благоевград отбеляза 145 години от основаването на НОИ с изложба в центъра на града
18:17 / 01.10.2025
Недялко Йорданов: Ужасявам се вече, че и изкуственият интелект е започнал да пише от мое име
Недялко Йорданов: Ужасявам се вече, че и изкуственият интелект е започнал да пише от мое име
06:35 / 01.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бури и градушки 2025 г.
Бюджет 2026
План за възстановяване и устойчивост на България
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: