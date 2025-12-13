ЗАРЕЖДАНЕ...
Съвет от банка: Плащайте с карта, това е защита от грешки и закръгляне при прехода към еврото
©
Една от водещите банки, които оперират на българския пазар, съветва, че ПОС‑терминалите улесняват ежедневните транзакции, премахват нуждата от ръчно броене и даване на ресто и осигуряват безпроблемен преход при смяна на валутата. Използването на карта означава автоматична обработка на сумата, без риск от човешка грешка при закръгляване – особено важно точно при началото на евро‑периода, когато много услуги и малки сделки ще се преобразуват. Картовите плащания спестяват време и премахват неудобството с дребни монети и рестото– удобно както за клиента, така и за служителя на касата.
Както ФОКУС вече писа, много малки търговци, салони и майстори отказват или просто нямат инсталиран ПОС‑терминал, което означава, че клиентите ще трябва да плащат в брой. В статията се отбелязва, че това може да откаже част от клиентите, особено когато услугите се преобразуват в евро и се налага ръчно закръгляване – ситуация, която може да доведе до незабележимо оскъпяване.
За потребителите плащането с карта е реална защита от грешки, неясно закръгляване и "скрито“ оскъпяване при конверсия към евро. За малките бизнеси инвестицията в ПОС‑терминал е важно решение – не само за да бъдат в крак с новата валута, но и за да останат конкурентни. Част от клиентите – особено по‑младите или чужденците – вече очакват карта. Липсата на безкасови разплащания може да ограничи растежа на малки търговци. Темата не е просто техническа – тя насочва внимание към това колко бизнеси са готови за прехода, колко са склонни да инвестират, и какъв е рискът част от потребителите да бъдат ощетени вместо защитени.
Всичко това обаче е в услуга на нас – потребителите, и се очаква търговците, държавата и всички органи да ни улеснят максимално. Не всички българи са млади, информирани, четящи или активно следящи новини, а близо 2 милиона пенсионери ще се сблъскат с промяната, която за тях е трудно, недостъпно и много притеснително събитие. Това е причината ФОКУС да ви информира навременно.
Още по темата
/
Каримански от БНБ успокои: Няма причина да има проблем с техническото въвеждане на еврото, при условие, че регулаторите са си на мястото
12.12
Мирчев: Има политически измамници, които ще се стремят да дискредитират европейската ориентация на страната
12.12
Гуверньорът на БНБ се срещна с директора на ESM в Люксембург. За първи път там бе издигнат българският трибагреник
11.12
Знаехте ли, че евробанкнотите са от памук, а монетите от 2 евро отбелязват 388 исторически събития
11.12
Все още вендинг машините не са готови за еврото. Подготвени са оборотни разплащателни устройва, които ще бъдат подменени след 1 януари
09.12
Продавач-консултант: Ако ми свърши еврото и няма да имам какво да върна, ще връщам в лева на клиента
09.12
Мисленето на българина "няма да се излагам за ресто от 44 цента" ще оскъпи услугите като маникюр, обущар или шивач
09.12
Лесен начин да се "отървете" от монетите си преди еврозоната без да ги изгубите, но има едно условие
08.12
Още от категорията
/
Проф. Кантарджиев: Грипът се разпространява вече епидемично. Лекува се с истински лекарства, не с хранителни добавки
09:08
Положителен развой за най-голямото българско училище зад граница: "Малко българско училище в Чикаго" ще си върне отнетата субсидия
12.12
Проф. Пламен Киров: Българският народ ще посрещне 1 януари в икономически и политически тежка ситуация
11.12
Българите в чужбина на протест: Сънародниците ни в над 10 града извън страната подкрепиха протеста срещу властта
11.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Асен Василев: Не сме под илюзия, че всички хора на площада бяха т...
21:52 / 12.12.2025
Бойко Борисов: Осъзнахме, че нашето участие в управлението загуби...
21:52 / 12.12.2025
Икономист за бюджета: Реалистичният сценарий е приемането на удъл...
21:25 / 12.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.