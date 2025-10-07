ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Състоянието на Албена, пострадала на състезанието във Варна, остава изключително тежко
Пострадала при катастрофата по време на планинското изкачване "Аладжа Манастир“, тя е с множество тежки травми – черепно-мозъчна, гръдна, увреден гръбнак и ампутиран крак, чието състояние продължава да се влошава. Предстоят нови операции. Това съобщи бащата на загиналата край Теглиш Сияна, Николай Попов.
"Моля всички – нека запазим добрия тон.
Излишните коментари за вина не помагат на никого.
Мястото на инцидента е изключително опасно. Никой не заслужава, дори при собствено невнимание, да пострада така тежко.
Детето на Албена я чака вкъщи, събрало дрешки за дългоочаквана почивка в чужбина.
Цяла година са спестявали, за да си позволят тези няколко дни заедно.
Един миг обаче преобърна всичко.
Молба:
Ако някой от Варна е намирал портмоне с лични документи на името на Албена Станчева, моля да се свърже с мен тук.
Без тях не могат да се оформят медицинските документи и не може да бъде издадена нова лична карта.
Благодаря от сърце на всички, които дариха кръв за нея днес.
Помогнахте повече, отколкото си представяте.
За съжаление, състоянието на Албена не позволява да бъде преместена за лечение в София.
Никой лекар не се ангажира с прогноза, че ще преживее транспорта.
Бог да е с нея."
|Още по темата:
|общо новини по темата: 15
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
13:23 / 06.10.2025
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
14:06 / 06.10.2025
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
11:59 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: