Екипи на полицията претърсиха къщата на Ивайло Калушев в село Българи.В акцията се включиха "Kриминална полиция" към Oбластната дирекция на вътрешните работи в Бургас и районното управление на полицията в град Царево.По неофициална информация заповедта за претърсването на дoма на Калушев е дошла от София.Органите на реда влязоха за първи път в имотa, след като преди повече от седмица направиха само оглед отвън.От бургаската полиция заявиха, че очакванията са да открият предимно документи, както и видеозаписи, които да помогнат във разследването.Киро Стоянов е местен жител, който живее наблизо.Казва, че не го познава Ивайло Калушев, не го е и виждал."Само колите съм виждал, когато минаваха оттук. Никога не ни поздравяваха. Те минаваха с колите набързо. Стоварваха се тук и толкова", коментира пред bTV той.По думите му минавали джипове - високо оборудвани."И ми правише впечатление, че някаква, може би, техника да са имали в джиповете", коментира Стоянов."Само веднъж видях едно детенце и една жена. Детенце - може би на 10-12 години. Повече не съм", посочи той."Тук, на това място, имаше местни хора, които живееха. Те починаха всички на възраст. Бяха към пет деца - трима братя и две сестри", заяви местният мъж.Имотът на Ивайло Калушев е придобит през 2023 година. По данни на съседите, предишният собственик е бил руснак. Какво ще открият и дали са открили доказателства служителите на реда, престои да разберем.