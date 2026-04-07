През последното десетилетие, между 2015 г. и третото тримесечие на 2025 г., цените на жилищата в ЕС са се увеличили с 64,9%, а наемите - с 21,8%. Данните са на Евростат, цитирани от ФОКУС. България е сред страните с най-голям ръст на цените, а именно 157%.

При сравнение на четвъртото тримесечие на 2025 г. с 2015 г., цените на жилищата са се увеличили повече от наемите в 25 от страните от ЕС, за които има данни. През този период цените на жилищата са се увеличили повече от три пъти в Унгария (+290%) и са се удвоили повече от два пъти в 12 страни, като най-голямото увеличение е наблюдавано в Португалия (+180%), Литва (+168%) и България (+157%). Финландия е единствената страна, където цените на жилищата са намалели през този период (-3%).

През същия период наемите са се увеличили във всички 27 страни от ЕС, като най-високото покачване е регистрирано в Унгария (+109%), следвана от Литва (+88%) и Ирландия и Полша (и двете +76%).

Данните за миналата година

През четвъртото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в ЕС са се повишили с 5,5%, докато наемите са се увеличили с 3,2% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2024 г.

В сравнение с третото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата са се увеличили с 0,8%, а наемите - с 0,6%.