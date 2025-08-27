Новини
Сърбия ни предаде Паскал
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:39
©
Сърбия ни предаде сочения за контрабандист Никола Николов-Паскал на ГКПП "Калотина", съобщава БНТ.

От прокуратурата на този етап твърдят, че нямат информация дали Никола Николов е предаден на българските власти. От МВР също не дават информация за екстрадицията.

64-годишният мъж е един от обвиняемите по аферата в "Митниците".

От там той ще бъде конвоиран до Националното следствие в София. Предполага се, че Софийската градска прокуратура ще поиска постоянния му арест от съда.

Паскал беше задържан в Белград на 27 септември миналата година след международно издирване. Той е сочен за контрабандист, но срещу него през годините няма данни да е имало дела.

У нас той е с обвинение за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда по така наречената "Афера Митници".

Подведен е под отговорност заедно с баща и син Марин и Стефан Димитрови, бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и бившият шеф в "Гранична полиция" Петър Субев.

През годините Паскал е бил сътрудник на Национална служба "Сигурност" (днес ДАНС), която беше част от МВР до 2008 г.

общо новини по темата: 157
27.08.2025 »
26.08.2025 »
25.02.2025 »
19.12.2024 »
19.12.2024 »
17.12.2024 »
предишна страница [ 1/27 ] следващата страница






Ай сега КрадиПейците са се насрали като почне да пее
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
