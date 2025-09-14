ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съпругата на Коцев: Детето ни пита непрекъснато къде е тати. Казвам, че се бие с дракони и когато ги набие - ще се прибере
Тя беше в София в петък, когато се гледа делото за мярката за неотклонение на варненския кмет.
"Това е подигравка с хората, подигравка с вярата в демокрацията. Институции, които следват да бъдат стълбовете на демократична и правова държава, стават засмях от собствените си представители. Опорочена. Работата им е опорочена", смята тя.
"Тъгата ми не е просто, защото съм очаквала Благо да се прибере. Усещам подкрепата на хората. За мен най-ценна е подкрепата на гражданите на Варна. Всичките 8 пъти, които те излязоха на улицата. За мен това е прецедент", добави Камелия Коцева.
Случващото се било трагедия за цялото им семейство и близките. Майката на Коцев също беше на делото в София в петък.
Камелия припомни, че е с две малки деца, едното е на 3 месеца, било на месец, когато "бил отвлечен". Тя била по лекари за ваксини на малкото детенце, голямото, което е на 2 години, също боледувало доста често. "Аз не мога да присъствам на тези свиждания. Успях да го видя 2 пъти. Детето, което е на 2 години, пита непрекъснато къде е тати. Казвам, че се бие с дракони и когато ги набие ще се прибере при нас" обясни тя.
