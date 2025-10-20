Новини
Сънародниците ни във Виена бяха добре информирани от българските власти за трудови, правни и административни въпроси
Автор: Десислава Томева 16:53Коментари (0)21
Информационно-консултативни дни за български граждани се проведоха на 17 и 18 октомври 2025 г. в Посолството на България във Виена. Организатори на инициативата бяха Службата по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) към посолството, съвместно с Консулската служба.

Основната цел на приемните дни беше сънародниците ни да получат консултации по трудови, социални и административни въпроси. Те получиха информация от представители на Националната здравноосигурителна каса, Националния осигурителен институт и на Конфедерацията на независимите синдикати в България. В събитието участваха и представители на австрийските синдикати.

Български граждани получиха индивидуални консултации по въпроси, свързани със социалното, здравното и пенсионното осигуряване, изплащането на детски добавки, зачитането на трудов стаж, както и получаването на справки за осигурителни периоди в България. Обсъждани бяха и въпроси от компетентността на Консулската служба – относно българско гражданство, лични документи и гражданско състояние.

Преди началото на приемните дни консултантите бяха приети от извънредния и пълномощен посланик на България в Австрия Н. Пр. Десислава Найденова-Господинова. По време на срещата бяха обсъдени основните предизвикателства, пред които са изправени българските граждани, пребиваващи и работещи в държавата.

Информационно-консултативните дни са част от постоянните усилия на Министерството на труда и социалната политика да подкрепя българските граждани зад граница и да улеснява достъпа им до социални и административни услуги.






Виж още:
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
13:47 / 18.10.2025
Млада лекарка: Работя на три места, почти без почивка. Заплатата ми е около 2000 лева
10:22 / 18.10.2025
Община Созопол обяви ден на траур за загиналите в катастрофа край Черноморец младежи
15:59 / 18.10.2025
Адвокат от Пловдив с коментар за Киселова: Долнище на анцуг – това е признак за поражение!
15:41 / 18.10.2025
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
10:21 / 18.10.2025
Нинова: С всяко следващо показване Борисов става все по-жалък и смешен, пълен циркаджилък
10:21 / 18.10.2025
Разпоредена е пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил катастрофата с трима загинали край Бургас
19:19 / 18.10.2025
