|Сънародниците ни във Виена бяха добре информирани от българските власти за трудови, правни и административни въпроси
Основната цел на приемните дни беше сънародниците ни да получат консултации по трудови, социални и административни въпроси. Те получиха информация от представители на Националната здравноосигурителна каса, Националния осигурителен институт и на Конфедерацията на независимите синдикати в България. В събитието участваха и представители на австрийските синдикати.
Български граждани получиха индивидуални консултации по въпроси, свързани със социалното, здравното и пенсионното осигуряване, изплащането на детски добавки, зачитането на трудов стаж, както и получаването на справки за осигурителни периоди в България. Обсъждани бяха и въпроси от компетентността на Консулската служба – относно българско гражданство, лични документи и гражданско състояние.
Преди началото на приемните дни консултантите бяха приети от извънредния и пълномощен посланик на България в Австрия Н. Пр. Десислава Найденова-Господинова. По време на срещата бяха обсъдени основните предизвикателства, пред които са изправени българските граждани, пребиваващи и работещи в държавата.
Информационно-консултативните дни са част от постоянните усилия на Министерството на труда и социалната политика да подкрепя българските граждани зад граница и да улеснява достъпа им до социални и административни услуги.
