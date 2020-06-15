Ñúäÿò áèøêîòè "Íåãúð÷å" çà ðúñèçúì

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Ñïîðåä íåÿ ïðåäëàãàíåòî íà ïðîäóêòè, ñâúðçâàùè ñå ñ îïðåäåëåíà ðàñà, ðàçëè÷íà îò åâðîïåèäíàòà, ïðåäñòàâëÿâà ðàñîâà äèñêðèìèíàöèÿ. Æåíàòà å ïîäàëà æàëáà ñðåùó äâå ôèðìè, ïðåäëàãàùè âúïðîñíèòå ñëàäêèøè - åäíàòà å âàðíåíñêàòà "Çàõàðíè èçäåëèÿ", à äðóãàòà å ïåðíèøêàòà ÅÒ "Çäðàâêî Ãåîðãèåâ". Îïëàêâàíèÿòà è ñðåùó äâåòå ñà, ÷å ñà ïóñíàëè çà ïðîäàæáà òúðãîâñêà ìàðêà ñ íàèìåíîâàíèå "Íåãúð÷å" è "Íåãúðêà".
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