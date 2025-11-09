© виж галерията След няколко часа заседаване, съдът в Стара Загора реши, че четиримата мъже, източвали огормно количество гориво от тръбопровод в землището на село Загоре, остават в ареста, предаде репортер на "Фокус". По думите на адвокатите им, няма доказателства, че задържаните са съпричастни към деянието и са категорични, че ще обжалват.



Припомняме, че четиримата мъже са обвинени в кражба на над 7 тона дизел директно от тръбата на "Лукойл". Срещу тях има повдигнати две обвинения - за участие в организирана престъпна група и за извършване на кражба в особено големи размери. Това означава, че ако бъдат признати за виновни, ги грози затвор от 10 до 20 години.



"Предполагаме, че е имало информация кога по тръбата тече гориво, но към настоящия момент не сме установили от къде и от кого е получавана тя. Разследва се от кога работи групата и кога е направена т.нар. "инсталация, която точи гориво от централния тръбопровод“, каза прокурор Нейка Тенева и допълни, че и четиримата задържани работят на трудови договори и нямат собствен бизнес.