Районен съд – Пловдив отмени като незаконосъобразна заповедта, с която вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов бе задържан по време на синдикален протест на 14 юли миналата година. Той бе арестуван, докато се провеждаше протестна акция за по-високи заплати на работещите в държавните горски и ловни стопанства на автомагистрала "Тракия“.Вицепрезидентът на конфедерацията и председател на националния ѝ стачен комитет бе отведен с белезници в районното управление в с. Труд, където бе държан в продължение на три часа. Грубата сила, упражнена от полицейските органи при задържането, доведе до охлузвания, доказани с медицинско свидетелство за лека телесна повреда.В решението си съдът посочва, че действията на органите на МВР са в нарушение на Конституцията на Република България и Европейската конвенция за правата на човека. Задържането е извършено при упражняване на конституционното право на мирен протест, без наличие на доказателства за съзнателно възпрепятстване на орган на властта.Съдът приема, че липсата на правно основание превръща задържането в репресивна мярка, несъответстваща на целта на закона. Отчетени са и медицински доказателства за физически увреждания, както и публичният характер на ареста, което води до извод за непропорционалност на приложената принуда.КНСБ продължава да настоява за среща с оперативното ръководство на МВР с цел обсъждане и въвеждане на ясни правила и практики, които да гарантират, че синдикални представители няма да бъдат възпрепятствани или подлагани на полицейска принуда при участие в протести.Случаят от 14 юли 2025 г. на автомагистрала "Тракия“ ясно показва необходимостта от ефективна държавна отговорност за защитата на правото на синдикално сдружаване и правото на протест. Тези права не могат да съществуват само формално — те изискват реални гаранции, работещ контрол и поемане на отговорност.