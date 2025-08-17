ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Съдът решава дали да остави в ареста Виктор, който заби автомобил в автобус на столично кръстовище
В момента Виктор Илиев, който е управлявал автомобила, се намира в болница със счупени прешлени и ребра. Там се охранява от полиция.
Състоянието на останалите пострадали остава тежко.
Припомняме, че при страховитата катастрофа загина лекарят Иса Али, който е напуснал дома си заради поискана помощ.
21-годишният Виктор получава шофьорската си книжка на 1 август тази година и за краткото време зад волана се сдобива с шест фиша. В нощта на 15 януари, управлявайки чужд автомобил с изкллючително висока скорост, предизвика фаталния инцидент.
Към момента той е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 31
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 2 ч. и 57 мин.
+2
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
11:58 / 15.08.2025
НОИ съобщи базата, на която ще се отпускат новите пенсии
11:57 / 15.08.2025
Агенцията по заетостта впрегна на работа над 7 200 айляци само за месец
15:23 / 15.08.2025
Два хеликоптера се включиха в борбата с огъня в Пирин
14:53 / 15.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета