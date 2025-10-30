Новини
Съдът разпита Любена Павлова по делото срещу Пепи Еврото
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:54 / 30.10.2025Коментари (0)81
© bTV
Софийският градски съд разпита бившата съпруга на бившия следовател Петьо Петров, по прякор Еврото - Любена Павлова. Той е обвинен за документна измама в особено големи размери. На днешното заседание беше разпитана и адвокат Цветелина Цветкова.

Пред съда тя каза, че Петров не е споделял с нея какво се случва със случая на бизнесмена Илия Златанов. По нейните думи почти изцяло Петров е ръководел ресторанта "Осемте джуджета“. Тя е отговаряла за дребни неща.

Павлова каза пред съда, че Петров ѝ е наредил от общото количество златни монети, иззети от сина на Илия Златанов, да отдели две купчини - едната от пет килограма, другата от един. По нейните думи общо всички монети са били около 12-13 кг. Едната купчина е била за бившия главен прокурор Иван Гешев, а другата за "някой Митко“. По-късно Павлова допълни, че знае, че е бил прокурор.

Пред съда тя посочи, че бившият главен прокурор Иван Гешев често е ходил в ресторанта "Осемте джуджета“. Двамата с Петров са се смеели, пиели са заедно, но са говорели и за дела. Тя каза, че не е сигурна дали са си говорили за случая на Златанов. Според нея Златанов не е познавал Гешев, защото ако е, то Петров нямало да му е нужен.

Павлова каза, че абсолютно доброволно Златанов е прехвърлил дружествата си на Кристиян Христов. Павлова обясни, че Христов не е бил съдружник на Петров, но е бил "момче за всичко“.

След заседанието пред медиите Павлова каза, че първите си показания през 2022 г. ги е дала под влиянието на Петров. В Софийската районна прокуратура съм свидетелствала под натиск от Гешев срещу Петьо Петров, Борислав Сарафов, Емилия Русинова, Илияна Кирилова, срещу всички. След като свалиха Гешев, никой от прокуратурата не ми е оказвал влияние, обясни Павлова.

Когато говорим с него (Петров, бел. авт.), въобще не се споменават тези дела. Говорим само за детето. Със сигурност той се информира, но не го коментираме, посочи Павлова. Тя допълни, че не се страхува от него сега, тъй като не е в България и всички нейни компромати има ги е пуснал. Павлова каза също, че той е нямал никакви желания за попечителство над детето им.

Пред съда адв. Цветелина Цветкова, част от адвокатско дружество, каза, че Петьо Петров е ходел, но не често там, въпреки това е имал кабинет при тях. На мен не е давал конкретни задачи, но си спомням, че имаше близки отношения с адвокат Магдалена Мончовска, каза още Цветкова, пише bTV.

Тя потвърди, че познава Илия Златанов. Доколкото си спомням синът му не го допускаше до фирмата му за асансьори и затова беше дошъл. Искаше да му помогнем да подаде сигнал до прокуратурата, обясни Цветкова по отношение на Златанов.

Тя допълни, че си спомня и за златни монети, които са били на Златанов, и заради които той е подал молба да му бъдат върнати, тъй като са били приобщени като веществени доказателства по дело. Цветкова не си спомни дали си ги е получил обратно.

Делото срещу следователя Петров бе образувано на 28 юли 2021 г. Според обвинението в периода от 11 октомври 2019 г. до 23 март 2020 г. чрез използване на неистински документи, Петров е получил без правно основание, с намерение да го присвои, чуждо движимо имущество – 147 монети на обща стойност 106 763 лв. и едно златно кюлче с тегло 1000 грама, 23,88 карата, на стойност 109 718 лева, собственост на Явор Златанов, както и парична сума в размер на 550 000 евро, с левова равностойност 1 085 485,65 лв., собственост на Юлия Златанова, Явор Златанов и Пролетина Златанова.

