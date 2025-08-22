Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Съдът остави в ареста Ивелин Цветанов, сочен за убиец на полицейската съпруга от Първомай
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:56Коментари (0)56
© Plovdiv24.bg
21-годишният Ивелин Цветанов остава в ареста. Окръжен съд - Пловдив постанови постоянната мярка "Задържане под стража", тъй като имало достатъчно доказателства, че той е извършителят на тежкото убийство на 44-годишната Димитрина Грозева от Първомай, предаде репортер на Plovdiv24.bg

Припомняме, че в ранните часове на 18 август мъж с маска е наръгал с нож във врата жената, която се е събудила от кучешкия лай на семейното куче. След като става да провери какво се случва и отваря входната врата, тя е нападната и убита. Няколко минути по-късно синът й я намира в локва кръв. През това време камери са записали как извършителят бяга от местопрестъплението.

Няколко часа по-късно в следствие на издирвателните действия на разследващите в общежитие в Студентски град в София е арестуван Ивелин Цветанов, който е направил частични признания. 

Днес в съдебната зала той заяви пред съдията:

От момента, когато бях задържан, поисках адвокат и телефонно обаждане - не получих. Когато повдигнах темата, полицаите ми казаха да внимавам, защото ще ми се случи нещо. Заплашиха ме с изнасилване, казаха: Ще ви се случат неща, които да не описвам сега. Притеснявам се и сега. Полицаите забелязвам, че се държат различно с мен, един ме нарече "звезда". Моля, да не е най-тежката мярка. Аз съм студент, предстои ми участие в републиканско първенство. Надявам се да мога да продължа със заниманията си.

Според неговия защитник - адвокат Стоян Янков: Няма реални доказателства, че арестуваният Ивелин Цветанов е истинският убиец на Димитрина Грозева от Първомай.

Обвиняемият за убийството в Първомай е дал показания, че е бил на мястото по време на престъплението, обясни на свой ред прокурор Дилян Пинчев.

По думите на прокурора Ивелин тежко преживял раздялата с бившата си  приятелка Йоана Грозева - дъщеря на убитата. В показанията си момичето заявило, че след запознанството им имало моменти, когато изпадал в различни крайни емоционални състояния. Бил споделил, че е бил обект на насилие от баща си. Падал си по твърдия секс. Бил почитател на военно-симулативна игра и обичал да стреля със снайпер с топчета по пешеходци. След раздялата им казал, че като няма вече да са приятели, ще бъдат врагове. Споделил, че набол с пергел главата на свой съученик. Веднъж ѝ казал: "Спи спокойно и се заключвай, ще се събудиш до труп". 

Според прокурора, Ивелин много добре се е подготвил и е организирал всичко. След убийството в Първомай в началото тръгнал към Хасково, след това завил към чирпанското село Зетьово и после излязъл към магистралата.


Още по темата: общо новини по темата: 10
22.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
20.08.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изграждат 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград
Изграждат 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград
17:49 / 20.08.2025
Ще коригират ли сметките ни за ток за юли и защо КЕВР днес публикува парични компенсации за битовите клиенти?
Ще коригират ли сметките ни за ток за юли и защо КЕВР днес публикува парични компенсации за битовите клиенти?
18:47 / 20.08.2025
"Лятно кино под звездите" преплита три истории, посветени на три вдъхновяващи личности в три последователни вечери в парк "Македония" в Благоевград
"Лятно кино под звездите" преплита три истории, посветени на три вдъхновяващи личности в три последователни вечери в парк "Македония" в Благоевград
14:29 / 20.08.2025
Два дълги уикенда се очертават през септември – можете да подплатите и с ден отпуск 
Два дълги уикенда се очертават през септември – можете да подплатите и с ден отпуск 
12:40 / 21.08.2025
Млад талант от Гоце Делчев разкри тайната на звездите и донесе злато за България от Индия
Млад талант от Гоце Делчев разкри тайната на звездите и донесе злато за България от Индия
16:27 / 21.08.2025
Полицията с първи подробности за инцидента с нападнатото семейство на шефката на приюта за животни в Благоевград
Полицията с първи подробности за инцидента с нападнатото семейство на шефката на приюта за животни в Благоевград
14:32 / 20.08.2025
ГИТ: Младежите под 16-годишна възраст нямат право да полагат труд след 20.00 часа
ГИТ: Младежите под 16-годишна възраст нямат право да полагат труд след 20.00 часа
14:29 / 21.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Убийство в Първомай
Бури и градушки 2025 г.
Матури 2025
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: