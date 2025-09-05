ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съдът окончателно спря прилагането на действащата методика за дялово разпределение на топлинната енергия
Петлченен състав на съда, ръководен от зам.-председателя на съда Мариника Чернева и с членове Георги Колев, Владимир Първанов, Станимир Христов и Румен Йосифов потвърди определението за спиране, постановено още през юли от върховните съдии Иван Раденков, Светлана Борисова и Чавдар Димитров.
Тогава те приеха, че вредите, които ще претърпят гражданите, които я оспорват, са икономически и са непротивопоставими на обществения интерес и спря изпълнението.
Министърът на енергетиката обаче обжалва, но сега съдът окончателно прие, че новата методика няма да се прилага, докато той не се произнесе по законосъобразността ѝ.
ВАС вече е отменял предходни методики, припомня lex.bg. Граждани обжалват начина, по който се определя количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение чрез индивидуални разпределители, когато потребителите на топлинна енергия в сграда – етажна собственост, не изберат метод на разпределение, т. нар. "зависимост за сградната инсталация“.
ВАС отменя методиката и след това се приема нова, на практика същата. Преди време пред правната комисия тогавашният и.ф. председател на съда Георги Чолаков дори я даде като пример за неизпълнение на съдебно решение: "Ние два пъти отменяме наредбата за топлофикация и формулата за дялово разпределение и всеки път я приемат абсолютно същата“.
Този път обаче съдът спря изпълнението ѝ. "Спорът засяга правната сигурност на обществените отношения, свързани с топлоснабдяването на голяма част от населението. Следователно основание за спиране на изпълнението е възможността от настъпването на значителна или трудно поправима вреда“, заявиха върховните съдии.
"Основният въпрос в настоящия случай е балансът между два обществени интереса: от една страна, обществената необходимост да се изпълнява законът в широк смисъл, а от друга – правото на защита на потребителите в области, регламентирани нормативно от държавата, като топлоснабдяването.
Обосновката на тези интереси се базира на твърдението, че разпоредбите могат да са нищожни, ако са приети в нарушение на закона, и по този начин да нямат правно действие още от момента на приемането им. Правилно съдът не е коментирал директно основателността на претенцията за нищожност, но подчертава, че спорът засяга правната сигурност на обществените отношения, свързани с топлоснабдяването на голяма част от населението. В тази връзка, съгласно разпоредбата на чл. 177, ал. 2 АПК, актовете и действията на административния орган, които противоречат на влязло в сила съдебно решение, са нищожни. Следователно това създава възможност всеки заинтересован да се позове на нищожност, което може да доведе до правна несигурност и значителни финансови вреди за страните по отношенията – потребители и доставчици на топлинна енергия“, подчертава петчленният състав.
И подчертаха, че за да се защити общественият интерес, правоотношенията между страните следва да бъдат окончателно уредени с влязъл в сила съдебен акт. "Само по този начин може да се гарантира стабилност в стопански значимите отношения, да се избегне рискът от последващи спорове относно нищожност и да се ограничат негативните финансови последици“, категоричен е ВАС.
