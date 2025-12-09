ЗАРЕЖДАНЕ...
Съдът гледа мерките на д-р Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов и Симеон Дряновски
Това е втори опит на съда да разгледа мерките за неотклонение на тримата. Миналата седмица заседанието беше отложено. Причината - един от обвиняемите имал заболяване на очите, което било животозастрашаващо, информира БНТ.
В края на октомври съдът остави тримата в ареста. Те са с обвинения, че са държали по принуда с оръжие 20-годишен младеж в жилището на д-р Хасърджиев. В сигнала си младежът твърди, че е връзван и държан против волята му. Според прокуратурата - е принуждаван и да употребява наркотици.
