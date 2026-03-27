СГС гледа по същество делото за предсрочното освобождаване на Евелин Банев - Брендо. Делото беше върнато за разглеждане след решение на Апелативния съд в София.Предложението за условно предсрочно освобождаване беше внесено от директора на затвора в София, мотивите - Брендо е излежал повече от половината си присъда и се е поправил. Соченият за кокаинов крал излежава у нас 6-годишна присъда - лишаване от свобода за участие в престъпна група и пране на пари, придобити от трафик на наркотици, пише БНТ.По време на заседанието на първа инстанция упълномощен представител на настоящия началник оттегли в зала искането и на това основание съдът прекрати делото, въпреки това апелативните съдии решиха, че трябва да се гледа по същество.