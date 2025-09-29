Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Съдов хирург обясни основната причина за сърдечносъдовите заболявания
Автор: Росица Ангелова 21:32Коментари (0)49
©
Повечето заболявания се дължат на липсата на профилактика. В България няма профилактика на сърдечносъдовите заболявания. Това каза съдовият хирург проф. Андрея Андреев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.

Това е причина за високия процент смъртни случаи заради сърдечносъдови заболявания, допълни той. Отговорност за това според проф. Андреев носи и държавата в лицето на Министерство на здравеопазването заради липса на адекватна профилактична кампания.

Ключови фактори за сърдечносъдовите заболявания са нездравословното хранене и липсата на двигателна култура. Това се отнася с особена сила и за децата, които прекарват все повече време пред екраните. "При тях настъпват промени, които стават видими години след това. По време на войната в Корея беше направено едно проучване от американски съдебни медици на загинали млади американски войници. Те установиха, че на 22 години при тях вече имаше следи от атеросклероза“, посочи проф. Андреев.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Четиридневна работна седмица в България – защо не?
Четиридневна работна седмица в България – защо не?
10:06 / 27.09.2025
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
10:59 / 28.09.2025
Цветове, вкусове и традиции в Кюстендил
Цветове, вкусове и традиции в Кюстендил
08:31 / 27.09.2025
Кухненски съдове увреждат необратимо черния дроб: Готвенето в тях, комбинирано с чаша вино, е разрушително
Кухненски съдове увреждат необратимо черния дроб: Готвенето в тях, комбинирано с чаша вино, е разрушително
10:31 / 27.09.2025
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
12:15 / 28.09.2025
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние, ето къде де отидете
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние, ето къде де отидете
09:56 / 27.09.2025
Актуални теми
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: