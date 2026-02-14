ЗАРЕЖДАНЕ...
Съдебният медик по случая "Петрохан": С два изстрела може да има самоубийство
По думите му се касае за изстрели от упор или от много близко разстояние, в зони – удобни за собствена ръка.
"Става въпрос и за шестте трупа – всичките са с огнестрелно нараняване на главата, но кой е държал пистолетът, аз не мога да кажа. Аз сам мога да се застрелям от упор, но и вие може да ме принудите да стоя мирно и да ме гръмнете“, коментира експертът.
Той даде пример от практиката си за мъж, който се застрелял в банята си с пушка – два пъти в сърдечната област, намерен от сина си. "Просто първият изстрел беше "отвял“ меките тъкани, беше отворил гръдната кухина, но сърцето и белия дроб не бяха засегнати. Презарежда с патрон за глигани и се беше гръмнал в сърцето. С два изстрела може да има самоубийство“, каза Александров.
Експертът обясни, че аутопсията и на шестте тела е приключила, предстои да се завършат експертизите. Относно информацията, че ръцете на една от жертвите от хижата са били силно окървавени, доц. Александров посочи, че се касае за силно обгорени ръце, със свлечен епидермис и затова е необходимо повече време за изготвяне на експертизите.
"Никога не става разследването от днес за утре. Ще отнеме време, самите вещи лица имат нужда от време, особено при един такъв безпрецедентен случай, където общественият интерес е много голям. Всеки иска да си изпипа експертизата“, коментира медикът.
Попитан дали може да се установи часа на смъртта на намерените в кемпера под връх Околчица, доц. Александров каза: "Установяването на давността на смъртта е най-сложния проблем в съдебната медицина. Това, което дават и по филмите – идва съдебният лекар, поглежда трупа и казва: "Този е починал преди 4 дена“ – такова нещо няма. Медицината не е математика, ние изграждаме тезите си на база т.н. послесмъртни изменения, които биват ранни и късни. Тези тела и на Петрохан, и на Околчица – към момента на смъртта им все едно са поставени в хладилна камера, което забавя процесите на разлагане. Но съм сигурен, че колегите ще направят всичко възможно и ще дадат насока“.
"За изтеклата информация, че стомасите им са били празни, искам да кажа – един стомах след нахранване се изпразва за 3-4 часа средно. Значи ли това, че сутрин, когато станем и сме с празни стомаси, значи ли, че се подготвяме за самоубийство и си прочистваме организма“, посочи още експертът.
Доц. Александров каза още, че жертвите са изследвани за употреба на опиати.
Той коментира, че специалистите по съдебна медицина в България са изключително малко – около 50 души с пенсионерите. "Изключително сме натоварени, почти няма човек в нашата клиника, където идват най-сложните експертизи, да няма експертизи за година напред. Преди няколко години предишното ръководство се опита да разшири капацитета на т.н. трупохранилище, към момента е към 75 трупа, но има около 90“.
