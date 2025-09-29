Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Съдба: Здравко, Любен и Дани вече са Оуен, Ейдриън и Дани
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:33Коментари (0)52
© NOVA NEWS
Близо 4500 деца се отглеждат извън семействата им, но само едно на всеки пет от тях е вписано в регистъра за осиновяване и има истински шансове за семейство и постоянен дом. За да се забърза и модернизира този процес, в началото на тази година трябваше да заработи единна електронна система. Но въвеждането й ще се забави до 2027 г.

Здравко, Любен и Дани вече са Оуен, Ейдриън и Дани. Трима биологични братя, живели години с различни приемни родители, които наричат "бабо“ и "дядо“. Те получават писмо от Стефани и Лорън, в което пише:

"Скъпи Здравко, Любен и Дани, сред всички деца в България избрахме вас тримата – защото сте специални. Надяваме се да ни изберете за свое семейство – завинаги."

Така трите деца вече могат да кажат "мамо" и "тати". Те споделят, че са се почувствали щастливи и не са имали търпение да станат част от това семейство, разказва NOVA NEWS.

През 2022 децата пропътуват над 7000 километра, за да се приберат заедно у дома – в Манитоба, Канада.

"Не им беше лесно - казаха "здравей" на семейството си, но "довиждане" на езика, приятелите, с които са израснали", споделя Стефани Кроукър – новата майка на трите деца.

Бащата Лорън Кроукър казва, че тъй като децата са били по-големи и то три, е било по-трудно да получат шанс да живеят под един покрив на свое ново семейство. И точно заради това той и съпругата му взимат това решение – да ги осиновят.

Семейство Кроукър, изглежда не са изключение.

"Осиновяване на такива големи деца е много по-трудно в България. В чужбина - да, понякога за тях се оказва последна възможност. Там те трябва да се свикнат с нова култура, с нов език", казва експертът Пламена Николова.

А причината да се стигне до там често е административна.

Величка Дошева от Българска асоциация "Осиновени и осиновители" посочва, че съответните дирекции за социално подпомагане работят по реинтеграция на децата – връщането им в биологичното им семейство.

Тази реинтеграция, когато е неуспешна, задължително трябва да се впишат в регистъра за българско или за международно осиновяване. Това много често не се случва веднага. Реинтеграцията не може да бъде безкрайна. Тя може да бъде до 2 години", допълва тя.

Иван Кръстев, зам.-министър на труда и социалната политика, посочва, че този срок се удължава в някои случи и това може да продължи по същия начин.

"Дете, след 4-годишна успешна работа на Дирекция "Социално помагане", беше интегрирано с родната си майка. В случаи, когато доказано не е успешна реинтеграцията, към нас е обективна критиката, че трябва да забързаме малко процеса по вписване на деца", посочва Кръстев.

А когато процесът по осиновяване все пак завърши с успех – животът на новото семейство се променя към по-добро.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Четиридневна работна седмица в България – защо не?
Четиридневна работна седмица в България – защо не?
10:06 / 27.09.2025
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
10:59 / 28.09.2025
Цветове, вкусове и традиции в Кюстендил
Цветове, вкусове и традиции в Кюстендил
08:31 / 27.09.2025
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
12:15 / 28.09.2025
Кухненски съдове увреждат необратимо черния дроб: Готвенето в тях, комбинирано с чаша вино, е разрушително
Кухненски съдове увреждат необратимо черния дроб: Готвенето в тях, комбинирано с чаша вино, е разрушително
10:31 / 27.09.2025
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние, ето къде де отидете
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние, ето къде де отидете
09:56 / 27.09.2025
Актуални теми
Закупуване на самолети F-16
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Зелен преход
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: