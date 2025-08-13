ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Събират в регистър имената на хората, които нямат право да заемат ръководни постове
В него ще бъдат вписани:
1. лица, обявени в несъстоятелност;
2. лица, които са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, ако са останали неудовлетворени кредитори
3. лица, на които е наложено наказание лишаване от право да упражняват търговска дейност или друга подобна санкция, произтичаща от акт, постановен от съд или друг компетентен орган;
4. лица, които са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
Агенцията по вписванията ще осигурява безплатен достъп по служебен път до регистъра на съдилищата, прокуратурата, ДАНС , Комисията за финансов надзор, БНБ и органите, водещи регистрите по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Всеки човек ще има право да получи информация дали е вписано в регистъра, както и относно съдържащите се в делото му документи, пояснява pariteni.bg. Такова право имат и наследниците му, пише в проекта.
Писмено заявление за заличаване от регистъра ще може да подава както човек, попаднал в него, така и неговите наследници, когато са отпаднали основанията за лишаване от управленски права, изтекъл е срокът на лишаването от права или лицето е починало.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: