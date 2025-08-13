Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Събират в регистър имената на хората, които нямат право да заемат ръководни постове
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:14Коментари (0)4
©
Да се създаде регистър на хората, лишени от права да осъществяват функцията на управител и директор, предвиждат промени в  Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, внесени от правителството в Народното събрание.

В него ще бъдат вписани:

1. лица, обявени в несъстоятелност;

2. лица, които са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, ако са останали неудовлетворени кредитори

3. лица, на които е наложено наказание лишаване от право да упражняват търговска дейност или друга подобна санкция, произтичаща от акт, постановен от съд или друг компетентен орган;

4. лица, които са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Агенцията по вписванията ще осигурява безплатен достъп по служебен път до регистъра на съдилищата, прокуратурата, ДАНС , Комисията за финансов надзор, БНБ и органите, водещи регистрите по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Всеки човек ще има право да получи информация дали е вписано в регистъра, както и относно съдържащите се в делото му документи, пояснява pariteni.bg. Такова право имат и наследниците му, пише в проекта.

Писмено заявление за заличаване от регистъра ще може да подава както човек, попаднал в него, така и неговите наследници, когато са отпаднали основанията за лишаване от управленски права, изтекъл е срокът на лишаването от права или лицето е починало.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
14:42 / 11.08.2025
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
11:21 / 12.08.2025
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
16:47 / 11.08.2025
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
12:56 / 12.08.2025
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
15:40 / 11.08.2025
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
15:30 / 11.08.2025
Актуални теми
Поскъпване на хранителните продукти
Грипна епидемия обхвана страната
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: