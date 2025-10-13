Студентите имат шанс да се включат в конкурс за платен стаж в Сметната палата

© Още две седмици шанс за студенти да се включат в конкурса за платен стаж в Сметната палата.



Още две седмици шанс за студенти да се включат в конкурса на Сметната палата! Одитната институция предлага три месеца платен стаж. Ще се запознаете от първо лице с работата на одиторите и с основни принципи на професията, която може да стане ваше призвание!



Ако искате да се включите, участвайте в конкурса на Сметната палата на тема:



"Молят глас за по-ефективно управление в публичния сектор"



Конкурсът е посветен на 145-годишнината от създаването на Сметната палата и 30-годишнината от нейното възстановяване



Срокът за участие в конкурса е до 24 октомври 2025 г. включително.



Каква е наградата?



Тримесечен платен стаж в институцията в подходящо време за кандидатите.



Кой може да участва?



Конкурсът е отворен за студенти от Софийския университет, Университета по национално и световно стопанство и Нов български университет, по-конкретно:



- За Софийския университет – студенти от втори до четвърти курс на специалностите на бакалавърските програми на Стопанския факултет и от втори до пети курс на специалностите на бакалавърските/магистърските програми на Юридическия факултет.



Материалите за конкурса се изпращат до 24 октомври 2025 г. включително, на следната електронна поща:



otvoreno_studenti@bulnao.government.bg или в специално създадената рубрика на сайта на Сметната палата.



В рамките на срока за кандидатстване всеки кандидат трябва да представи есе/авторска концепция за ролята на Върховната одитна институция като гарант за доброто управление и отчетността в държавата.



В материала трябва да бъде застъпена личната визия на автора за това как младите одитори и експерти могат да допринесат за развитието на Сметната палата, така че нейната дейност да продължи да отговаря на обществените нужди, като осигурява качествен одит и адекватен финансов контрол върху публичните средства и по този начин защитава парите на българските граждани.



Участниците могат да разсъждават и в следните области:



Как ангажираното отношение на младите хора може да помогне за по-добро управление в публичния сектор?



Как да се стимулира личният избор и мотивация за професионална реализация на младите в областта на публичния сектор и неговия контрол?



Как дигитализацията и изкуственият интелект разширяват, усложняват, но и дават по-големи възможности в публичния сектор?



Какви са Вашите идеи и предложения за повече знания на студентите за публичния сектор и неговото по-добро управление и контрол?



Авторският материал трябва да бъде в обем до 8 стандартни страници A4, шрифт Times New Roman 12.



Участниците изпращат и свои данни: име и фамилия; специалност и курс, телефон за контакти.



Комисия от Сметната палата ще оцени материалите и допуснатите до събеседване участници ще бъдат уведомени.



След събеседване ще бъдат избрани трима участници в конкурса, които ще получат наградата платен стаж в институцията за три месеца.



Обявяването на спечелилите конкурса ще се състои на 10 ноември 2025 г. по време на международната конференция, организирана от Сметната палата “Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси“, посветена на отбелязването на 145 години от създаването на институцията и 30 години от нейното възстановяване.