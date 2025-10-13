ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Студентите имат шанс да се включат в конкурс за платен стаж в Сметната палата
Още две седмици шанс за студенти да се включат в конкурса на Сметната палата! Одитната институция предлага три месеца платен стаж. Ще се запознаете от първо лице с работата на одиторите и с основни принципи на професията, която може да стане ваше призвание!
Ако искате да се включите, участвайте в конкурса на Сметната палата на тема:
"Молят глас за по-ефективно управление в публичния сектор"
Конкурсът е посветен на 145-годишнината от създаването на Сметната палата и 30-годишнината от нейното възстановяване
Срокът за участие в конкурса е до 24 октомври 2025 г. включително.
Каква е наградата?
Тримесечен платен стаж в институцията в подходящо време за кандидатите.
Кой може да участва?
Конкурсът е отворен за студенти от Софийския университет, Университета по национално и световно стопанство и Нов български университет, по-конкретно:
- За Софийския университет – студенти от втори до четвърти курс на специалностите на бакалавърските програми на Стопанския факултет и от втори до пети курс на специалностите на бакалавърските/магистърските програми на Юридическия факултет.
Материалите за конкурса се изпращат до 24 октомври 2025 г. включително, на следната електронна поща:
otvoreno_studenti@bulnao.government.bg или в специално създадената рубрика на сайта на Сметната палата.
В рамките на срока за кандидатстване всеки кандидат трябва да представи есе/авторска концепция за ролята на Върховната одитна институция като гарант за доброто управление и отчетността в държавата.
В материала трябва да бъде застъпена личната визия на автора за това как младите одитори и експерти могат да допринесат за развитието на Сметната палата, така че нейната дейност да продължи да отговаря на обществените нужди, като осигурява качествен одит и адекватен финансов контрол върху публичните средства и по този начин защитава парите на българските граждани.
Участниците могат да разсъждават и в следните области:
Как ангажираното отношение на младите хора може да помогне за по-добро управление в публичния сектор?
Как да се стимулира личният избор и мотивация за професионална реализация на младите в областта на публичния сектор и неговия контрол?
Как дигитализацията и изкуственият интелект разширяват, усложняват, но и дават по-големи възможности в публичния сектор?
Какви са Вашите идеи и предложения за повече знания на студентите за публичния сектор и неговото по-добро управление и контрол?
Авторският материал трябва да бъде в обем до 8 стандартни страници A4, шрифт Times New Roman 12.
Участниците изпращат и свои данни: име и фамилия; специалност и курс, телефон за контакти.
Комисия от Сметната палата ще оцени материалите и допуснатите до събеседване участници ще бъдат уведомени.
След събеседване ще бъдат избрани трима участници в конкурса, които ще получат наградата платен стаж в институцията за три месеца.
Обявяването на спечелилите конкурса ще се състои на 10 ноември 2025 г. по време на международната конференция, организирана от Сметната палата “Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси“, посветена на отбелязването на 145 години от създаването на институцията и 30 години от нейното възстановяване.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: