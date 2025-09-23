Студенти по фармация предпочитат практика във вериги, а семейните аптеки остават на заден план 

© Инициативният комитет на магистър-фармацевтите, който обединява над 700 семейни аптеки в страната, изразява сериозна загриженост за бъдещето на аптеките, които не са обвързани с дистрибутори поради задълбочаващия се недостиг на кадри – както помощник-фармацевти, така и магистър-фармацевти.



"Фокус" публикува цялата позиция.



Проблемът се корени още в обучението и практическата подготовка на студентите. Все повече сигнали достигат до ИКМФ, че в колежи и факултети бъдещите фармацевти се насочват предимно към практики във вериги аптеки, докато семейните аптеки, които представляват гръбнака на а лекарственото снабдяването, със собственици фармацевти, остават извън процеса. Така от учебната скамейка се създава нагласа, че в независимата семейна аптека няма гаранция за качествени и професионални знания на персонала, дори престижна роля в здравната система, докато във веригата от аптеки всичко е "Леге артис“ и пр.



"В семейните аптеки младите фармацевти могат да научат най-важното – как да консултират пациента, как да изградят доверие и как да повишат здравната култура и да практикуват фармацевтичната грижа от първо лице. Във веригите акцентът е различен – там се формира търговски подход и насоченост към конкретни брандове“, коментират собственици на аптеки - магистър-фармацевти от Инициативния комитет.



Последният случай с такова насочване на кадри е в Медицински колеж – Бургас. По данни на ИКМФ, от 380 семейни аптеки в региона, десетки са подали документи, за да бъдат учебни бази, но въпреки това студентите твърдят, че практиките им се насочват основно към веригите на "Софармаси“, "Афия“ и "Субра“. В разговори студенти споделят, че са принуждавани от ръководството на колежа да карат стажове само във "верижни структури“, а не в семейни аптеки, където биха могли да се научат на реална работа с пациенти. Отговорите от страна на ръководството на Медицинския колеж в Бургас, вместо да внесат яснота, пораждат още съмнения за натиск и зависимости. Подобна е ситуацията и в останалите пет колежа в страната, както и в някои факултети по фармация.



"Подозираме, че подобни решения се влияят от корпоративни интереси и спонсорства. В резултат студентите се чувстват използвани за технически помощници. Те не могат да практикуват наученото и изоставят тази възможност, да се реализират още преди да започнат истинската си кариера. Това е удар не само върху собствениците на семейни аптеки, но и върху пациентите, които остават без достъп на квалифицирана грижа“, подчерта Аделина Любенова – председател на ИКМФ.



Семейните аптеки са особено уязвими. От една страна – липсата на кадри затруднява ежедневната работа. От друга – законови ограничения като работното време и санкции за нарушения от страна на Касата, достигаши до 5000 лева, създават още повече напрежение. Така тези аптеки са поставени в положение, в което трудно могат да отговорят на реалните нужди на пациентите.



"Семейната аптека е тази, която познава хората – тяхната история, заболявания и нужди. Ако я унищожим, губим не просто търговски обект, а ключов елемент от общественото здраве. Днес имаме крещяща нужда от кадри в семейните аптеки. Ако не дадем шанс на студентите да се учат там, вместо да ги пращаме единствено във вериги, ще загубим цели поколения специалисти“, обобщават от ИКМФ.



Инициативният комитет настоява компетентните институции да обърнат внимание на проблема и да гарантират равнопоставеност в подготовката на бъдещите фармацевти, така че пациентите да продължат да разчитат на достъпна, близка и качествена фармацевтична грижа.