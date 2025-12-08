ЗАРЕЖДАНЕ...
Студенти от цялата страна превзеха Банско! Купоните вече започнаха
© Фокус
По информация на "Фокус“ и тази година хотелите, ресторантите, кръчмите и дискотеките предлагат различни ценови варианти, както и различни допълнителни забавления, с които да направят празника на младежите още по-интересен и запомнящ се.
Полицейското присъствие в района е засилено, а целта е да се следи и да се гарантира за осигуряване безопасността и сигурността на студентите и недопускането на инциденти.
