Студено утро, но слънчев следобед в Благоевград днес
Над планините ще има разкъсана средна и висока облачност. Северозападният вятър ще се ориентира от югозапад и ще бъде до умерен. Дневните температури ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 11° и 14°. Температурата на морската вода е 13°-16°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
