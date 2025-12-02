Днес над по-голямата част от страната ще има разкъсана средна и висока облачност, а над североизточните райони - ниска. Преди обяд на места в низините и около водните басейни ще е мъгливо. В източните райони ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 8°, сочи прогнозата на НИМХ. в Благоевград те ще достигат до 10°.Над планините ще има разкъсана средна и висока облачност. Северозападният вятър ще се ориентира от югозапад и ще бъде до умерен. Дневните температури ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 11° и 14°. Температурата на морската вода е 13°-16°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.