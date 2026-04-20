Динамиката в атмосферата над България продължава и след днешните смущения. На 21 април се очаква преминаването на студен фронт, подсилен от нахлуващ от север антициклон. Метеоролозите от Meteo Balkans предупреждават, че валежите ще се засилят, като в много райони на страната те ще бъдат обилни.

Според последните прогнози на модела ALADIN, сумарните количества валежи в страната могат да достигнат до около 50 мм/кв.м до 22 април. Най-интензивни ще бъдат валежите в централните и южните райони, докато в крайните северозападни части ще остане почти без съществени превалявания.

С нахлуването на студения фронт се очаква и усилване на вятъра, както и осезаемо понижение на температурите. В планинските райони, на височина над 1800–1900 метра, дъждът ще преминава в сняг, което ще доведе до нова снежна покривка по високите върхове.

Очаквайте по-подробна прогноза за времето и развитие на атмосферната обстановка в следващите дни.