|Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
"Един договор, колкото и добре да е направен, ако отсреща не стои сериозна фирма, нищо не може да гарантира изпълнението му. Ти си си дал парите, а след това ще трябва да водиш години наред съдебни дела“, каза в предаването (О)позиция на сайта Segabg.com Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи.
Шопов разкри, че "Грийнлайф“ е била изключена от асоциацията преди три години, след като по същия начин е развалила предварителни договори с клиенти в друг обект в София – "Нова Дружба“.
"Не може да си позволим да членуват при нас фирми с такова отношение към клиентите, независимо дали е законно или незаконно“, добави той.
Според председателя на асоциацията е изключително важно купувачите на жилища на зелено да проверяват строителната фирма – от колко години работи, колко кооперации е построила и дали срещу нея има заведени дела.
"Това е лесно проверимо в регистрите“, уточни Шопов.
Коректните строители, по думите му, не включват в договорите клаузи за разваляне поради "стопанска непоносимост“ или индексация на цените и поемат сами търговския риск.
"В случая с "Грийнлайф“ категорично няма търговска непоносимост. Аргументът се използва само, за да се продадат апартаментите по-скъпо“, каза Шопов.
Той обясни, че покупката на жилище на зелено с банков кредит представлява допълнителна гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката.
"Банките отпускат кредит след Акт 14, но е добре да се кандидатства преди това. Клиентите сключват предварителни договори с 20% самоучастие, след което банката разглежда документацията и решава дали да отпусне кредит и при какви условия. Фактическото задействане на кредита става след издаване на Акт 14, когато се прехвърля собствеността на клиента“, обясни Шопов.
По думите му важна е и реакцията на Софийска районна прокуратура, която вече се е намесила по случая с "Грийнлайф“.
