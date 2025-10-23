Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Строител за цената на имотите: Около 30-40% от стойността е за земята, която не винаги е собственост на строителя
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 18:04Коментари (0)34
© Фокус
Огромна част от инвестициите в строителството се определят от това къде се намира имотът и срещу какво може да бъде придобит. Това най-често е собственикът на земята, твърди Илиян Терзиев - председател на Камарата на строителите в България.

За 10-годишен период цените на жилищните имоти в България са се увеличили с близо 150%. В София този ръст е още по-драстичен - надхвърля 180%. Това показват данните на Агенцията по вписванията.

Очаква се тази година прага на еврозоната да доведе до абсолютен рекорд по брой сключени сделки в София други големи градове. 

“Има примери в по-големите градове, където стойността на обезщетението или придобиването на земята е между 40 и 50%. Това означава, че всеки, който си купува имот в даден район, трябва да има предвид, че около 30-40% от стойността на цената е земята, която не винаги е собственост на строителя", коментира пред NOVA NEWS Терзиев. 

Той обясни, че вторият компонент са материалите. “Последно време, особено по след кризата и войната в Украйна, цените на материалите доста скочиха. Арматурата и бетона поскъпнаха с близо 100%". 

“Не трябва да се забравя, че около 70-80% от строителния пазар в България се снабдява със строителни материали от чужбина. Говорим за алуминий и за всички хидроизолационни материали, които са производни на нефта и нефтените продукти.  Всичко това е производно на цени", каза Терзиев.

“В крайна сметка идва труда, който също претърпява много голямо развитие поради простата причина, че около 40-50 хиляди от нашите хора работят в Европа. Това доведе до доста сериозна криза в намирането на работници и труда поскъпна също", обясни той.

По думите му за последните 10 години заплатите са се увеличили с минимум между 100% и 150%.  “Причината е, че строителството  не е най-привлекателната професия в света, защото тя обикновено е свързана с работа на открито и в лоши физически условия. Да, заплатите са доста сериозни, но това е на пазара и това трябва да се плаща".

“Обикновено всеки един строителен работник започва с това, че трябва да получава някакво възнаграждение. Ние много трудно ще достигнем нивата, които се плащат в Европа. Но ако говорим за стандарт, гоним европейския със заплатите, които се получават тук. Да, по-малки са възнагражденията, но те дават на служителите в нашия сектор възможността да живеят доста добре и над средния стандарт за България", обясни той. 

По думите му работниците, които заминават за чужбина,  са доста висококвалифицирани и добри. “Нашата цел е да ги върнем обратно, да ги дообразоваме и да ги изучим, за да станат ръководители.  Трябва да дофинансираме нашия пазар с чуждестранни работници, защото няма друг вариант".






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
Три нови модерни каменни чешми красят вече Благоевград
Три нови модерни каменни чешми красят вече Благоевград
10:28 / 21.10.2025
Проф. Рачев: Ще започне гирляндът от средиземноморски циклони. Месецът може да бъде култов по отношение на количеството валежи
Проф. Рачев: Ще започне гирляндът от средиземноморски циклони. Месецът може да бъде култов по отношение на количеството валежи
08:58 / 21.10.2025
Кога ще отвори благоевградският коледен базар?
Кога ще отвори благоевградският коледен базар?
16:09 / 21.10.2025
Съветите на лекарите: Гълтането на шепа хапчета с глътка вода не е проблем – бариерите са в главата ви
Съветите на лекарите: Гълтането на шепа хапчета с глътка вода не е проблем – бариерите са в главата ви
17:23 / 21.10.2025
Има заподозрян за убийството на 37-годишния българин пред нощен клуб в Атина
Има заподозрян за убийството на 37-годишния българин пред нощен клуб в Атина
07:47 / 21.10.2025
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
България и Войната в Украйна
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: