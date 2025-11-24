Сподели close
Страшен тътен се е чул над морското курортно село Синеморец. За това съобщават българи в социалните мрежи.

Хората го определят като изтребител. Някои коментират, че звукът е бил ужасен.

Meteo Balkans разпространи кадри на летящо към земята кълбо в небето. Предполагаемо става въпрос за метеорит.