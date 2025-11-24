ЗАРЕЖДАНЕ...
Страшен тътен над морски курорт в България! Забелязан е метеорит?
© Meteo Balkans
Хората го определят като изтребител. Някои коментират, че звукът е бил ужасен.
Meteo Balkans разпространи кадри на летящо към земята кълбо в небето. Предполагаемо става въпрос за метеорит.
Още от категорията
/
Снегът дойде
23.11
Национален център за безопасен интернет: Има над един милион сигнали, свръзни с рисковете за децата в социалните мрежи
23.11
Професор: Звучи добре – 1860 евро за специализант и 1550 евро за медицинска сестра, реалността обаче е друга
22.11
Икономист: Гръцкият домат, пътувал 1500 км, изглежда по-евтин в България заради нерегулирани кантари
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Верижен сблъсък между 4 коли на магистралата край Пловдив
19:58 / 23.11.2025
На още едно място в България заваля сняг
18:41 / 23.11.2025
Кръводаряването – как всеки може да спаси живот и какво трябва да...
15:19 / 23.11.2025
Почина журналистът Борислав Банев
14:56 / 23.11.2025
НАП с бонуси за изрядните данъкоплатци, но не важи за всички
14:02 / 23.11.2025
Плащане само в брой на Нова година: За определено време няма да р...
13:08 / 23.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.