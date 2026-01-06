ЗАРЕЖДАНЕ...
Страхотен шанс за талантливите деца на България: Нови стипендии и безплотно образование
©
Ученици и първокурсници, които са се проявили в международни олимпиади, ще могат да учат безплатно във висши училища и да получават стипендии от 665 евро.
Подкрепа ще получат лауреати от международни олимпиади, които са завоювали златни, сребърни или бронзови медали в различни дисциплини: математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия, лингвистика, философия, география/науки за земята и изкуствен интелект.
През последните години в България се открояват много талантливи ученици, особено в точните науки като математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия и др., които редовно участват и печелят медали от международни олимпиади и състезания.
"След завършване на средното си образование много от тези младежи продължават обучението си в чуждестранни висши училища, привлечени от модерни и гъвкави програми, възможност за студентски субсидии и добра реализация. България следва да има своя политика и национална програма, която да предоставя добри условия и стимули, така че младите ни умове да остават и да развиват своя потенциал у дома", пишат в решението си от просветното ведомство.
Още от категорията
/
Българка: След новата година забелязах голямо увеличение в цените на пилатес студио - изведнъж и без предупреждение
15:57
Бащата на Сияна обвини Цветанка Ризова в тежка липса на професионализъм и наличие на зависимости
15:24
Проф. Христова: Четири области са в пика на грипа. Едни ще излизат, други ще влизат в тази статистика
10:39
Продавачка на пазара: Много объркано стана, българите купуват по 1-2 моркова, изнервят се и искат да им се връща в лева
10:02
Миролюба Бенатова: Банките нарушават закона като отказват на хората да им обменят парите без такса и без лимит, но пък Хампарцумян вика, че това било дребна работа
09:55
Жена: Запазила съм час на 29 декември цената е 80 лева, на 5 януари исках да променя часа - процедурата вече е с 8 лева отгоре
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.