|Страхил Делийски: Засега нещата ще се решат с изпускане на парата, по-голяма динамика очакваме напролет
"Струва ми се, че в настоящата политическа обстановка не можем да влезем в метафората на спектакъла, защото в нея се подразбира наличието на публика. Спектакълът се играе за публика. Това, което се случва в момента, не е за публика. Политиците си говорят помежду си, играят помежду си, ругаят се един друг. Но общуват един с друг, а не за и пред публиката. Проблемът е, че след това няма как да очакват публиката да взаимодейства с тях на избори. В този смисъл, когато политиците се занимават със себе си и говорят помежду си, най-нормалното е да има ниска избирателна активност", коментира той.
По думите му е ясно, че избори няма да има поне в следващите няколко месеца, дори половин година.
"Такива са заявките. Тази конфигурация ще трябва да обере плодовете на влизането в Еврозоната, мислено като свръхцел на това правителство. А всъщност свръхцелта му беше просто да съществува. То трябва да остане в този си вид до влизането в Еврозоната, за да се опита да капитализира процеса. Друг е въпросът, че красивият разказ за Еврозоната, както всеки красив разказ, няма да се реализира на практика. След това на правителството ще му се наложи да измисли нов смисъл за своето съществуване", посочи Делийски.
"Може би от пролетта нататък можем да очакваме по-голяма динамика и преосмисляне на структурата и характеристиките на изпълнителната власт. Засега обаче изглежда, че нещата ще се решат с изпускане на парата. Бойко Борисов вече го направи – ще видим до каква степен ще го направят и останалите. Възможни са някакви нерадикални, по-скоро козметични трансформации вътре в кабинета", допълни той.
Според Делийски сега не е моментът Делян Пеевски да влезе във властта. Той очерта две алтернативи пред лидера на "ДПС – Ново начало".
"Едната е да продължи, както сега, да разказва своята значимост през конструкцията "От мен зависи правителството" и "Аз ще го сваля, когато видя, че не работи за хората". Така се опитва да се държи в силна позиция на човек, който може да изплаши с разваляне на правителството участниците в него. Ако обаче влезе формално във властта, със свои министри, този разказ се изчерпва", посочи политологът.
"Другата алтернатива е да участва във властта, за да се представя пред корпоративната клиентела като още по-силен. Кой вариант ще избере, не е ясно. Сигурното е, че Делян Пеевски не може да разчита на безкраен електорален растеж. Неговите ходове, независимо какви са, не водят до разширяване на политическата подкрепа, защото този план е изключително лимитиран. Те по-скоро са калкулирани на основата на връзки и взаимоотношения, които го държат близо до властта", коментира Страхил Делийски.
"Не БСП, а временните ѝ лидери са готови на всичко, за да има стабилност. Ако ръководството – в лицето на председателя Атанас Зафиров, който е и вицепремиер – не даде сериозен политически знак, че ще участва смислено в управлението, не ги чака нищо добро", уточни Делийски.
"Що се отнася до "Има такъв народ", там нещата отдавна са ясни – партия няма. Всичко е подчинено на някаква корпоративна логика и на договорки между лидерите", добави политологът.
