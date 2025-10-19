Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Страхил Делийски: Засега нещата ще се решат с изпускане на парата, по-голяма динамика очакваме напролет
Автор: Веселка Иванова 11:32Коментари (0)85
© Фокус
Засега нещата на политическата сцена ще се решат с изпускане на парата, а от пролетта се очаква по-голяма динамика. Това каза в интервю за предаването "Нюзрум" по Радио "Фокус" политологът Страхил Делийски.

"Струва ми се, че в настоящата политическа обстановка не можем да влезем в метафората на спектакъла, защото в нея се подразбира наличието на публика. Спектакълът се играе за публика. Това, което се случва в момента, не е за публика. Политиците си говорят помежду си, играят помежду си, ругаят се един друг. Но общуват един с друг, а не за и пред публиката. Проблемът е, че след това няма как да очакват публиката да взаимодейства с тях на избори. В този смисъл, когато политиците се занимават със себе си и говорят помежду си, най-нормалното е да има ниска избирателна активност", коментира той.

По думите му е ясно, че избори няма да има поне в следващите няколко месеца, дори половин година.

"Такива са заявките. Тази конфигурация ще трябва да обере плодовете на влизането в Еврозоната, мислено като свръхцел на това правителство. А всъщност свръхцелта му беше просто да съществува. То трябва да остане в този си вид до влизането в Еврозоната, за да се опита да капитализира процеса. Друг е въпросът, че красивият разказ за Еврозоната, както всеки красив разказ, няма да се реализира на практика. След това на правителството ще му се наложи да измисли нов смисъл за своето съществуване", посочи Делийски.

"Може би от пролетта нататък можем да очакваме по-голяма динамика и преосмисляне на структурата и характеристиките на изпълнителната власт. Засега обаче изглежда, че нещата ще се решат с изпускане на парата. Бойко Борисов вече го направи – ще видим до каква степен ще го направят и останалите. Възможни са някакви нерадикални, по-скоро козметични трансформации вътре в кабинета", допълни той.

Според Делийски сега не е моментът Делян Пеевски да влезе във властта. Той очерта две алтернативи пред лидера на "ДПС – Ново начало".

"Едната е да продължи, както сега, да разказва своята значимост през конструкцията "От мен зависи правителството" и "Аз ще го сваля, когато видя, че не работи за хората". Така се опитва да се държи в силна позиция на човек, който може да изплаши с разваляне на правителството участниците в него. Ако обаче влезе формално във властта, със свои министри, този разказ се изчерпва", посочи политологът.

"Другата алтернатива е да участва във властта, за да се представя пред корпоративната клиентела като още по-силен. Кой вариант ще избере, не е ясно. Сигурното е, че Делян Пеевски не може да разчита на безкраен електорален растеж. Неговите ходове, независимо какви са, не водят до разширяване на политическата подкрепа, защото този план е изключително лимитиран. Те по-скоро са калкулирани на основата на връзки и взаимоотношения, които го държат близо до властта", коментира Страхил Делийски.

"Не БСП, а временните ѝ лидери са готови на всичко, за да има стабилност. Ако ръководството – в лицето на председателя Атанас Зафиров, който е и вицепремиер – не даде сериозен политически знак, че ще участва смислено в управлението, не ги чака нищо добро", уточни Делийски.

"Що се отнася до "Има такъв народ", там нещата отдавна са ясни – партия няма. Всичко е подчинено на някаква корпоративна логика и на договорки между лидерите", добави политологът.

Още по темата: общо новини по темата: 51
19.10.2025 Ива Митева: На ИТН не ни беше мястото в този кабинет, сбъркахме
18.10.2025 Владислав Панев: Вероятно ще бъде назначен по-послушен председател на НС
18.10.2025 Политолог: Искането на Борисов за сваляне на Киселова е, за да се изключи възможност за премиер от обкръжението на Радев
18.10.2025 Наталия Киселова за оставката си: Въпросът винаги стои на масата
18.10.2025 Атанас Атанасов намекна за новия председател на Народното събрание
18.10.2025 Нинова: С всяко следващо показване Борисов става все по-жалък и смешен, пълен циркаджилък
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
Евростат сложи по-голяма част от България в тъмната част на картата по отношение на риск от бедност
Евростат сложи по-голяма част от България в тъмната част на картата по отношение на риск от бедност
21:03 / 17.10.2025
КТ "Подкрепа": Който работи и след пенсионна възраст, не е редно да взима пенсия и заплата
КТ "Подкрепа": Който работи и след пенсионна възраст, не е редно да взима пенсия и заплата
14:55 / 17.10.2025
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
13:47 / 18.10.2025
Дриновското училище – гордост за Кюстендил
Дриновското училище – гордост за Кюстендил
13:30 / 17.10.2025
Експерт: Изкуственият интелект ще замени посредствените хора, но има един голям минус
Експерт: Изкуственият интелект ще замени посредствените хора, но има един голям минус
08:44 / 17.10.2025
Борисов: Директорът на МВР в Пазарджик е отстранен, а този на хасковската е подал оставка
Борисов: Директорът на МВР в Пазарджик е отстранен, а този на хасковската е подал оставка
12:18 / 17.10.2025
Актуални теми
Руски дронове над европейското въздушно пространство
Разпадането на правителството “Желязков”
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Водна криза
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: