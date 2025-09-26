ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стоян Тошев: Пожарът в Пирин е безпрецедентен, никога досега не сме имали толкова голяма площ, засегната от огън
Основен акцент в дискусията бяха резултатите от научния проект на тема: "Насекоми-ксилофаги в гори, засегнати от пожари в Югозападна България“ , представен от д-р Севдалин Белилов, експерт по горска ентомология, фитопатология и ловна фауна от Институт за гората при БАН.
След презентацията се проведе експертна дискусия, насочена към практическите мерки, които трябва да бъдат предприети незабавно в резултат на установените щети.
Заместник-министър Тошев посочи, че пожарът в Пирин е безпрецедентен, тъй като никога досега не сме имали толкова голяма площ, засегната от огън, и с толкова сериозна загуба на животински и растителни видове. "Пожарите спират, но работата тепърва започва и тя ще бъде дългосрочна и отговорна“, категоричен бе инж. Тошев. Той подчерта, че усвояването на пострадалата дървесина е едно от първите належащи действия. По думите му, дървесината трябва да бъде изнесена навреме, за да се избегне допълнително влошаване на състоянието на терените.
По време на срещата бяха откроени няколко ключови мерки, сред които сечта и приоритетното усвояване на загинали и пострадали дървета и опасността от вредители, особено в опожарените територии. По данни на ИАГ е установено и много нисък процент на прихващане на новите култури в залесените райони, както в опожарените територии, така и в полезащитните горски пояси. Предстои да бъде направен анализ на прилаганите технологии, избора на дървесни видове и качеството на извършваните дейности.
На работната среща беше поставен и въпросът за включване на Института по гората и Лесотехническия университет в изработването на научно обосновани препоръки за избор на дървесни видове и методи за залесяване.
"Имаме много теми, по които трябва да говорим и да вземем обосновани решения, тъй като го дължим на обществото. Всяка страна е необходимо да даде предложения, с които да обединим усилията ни, за да има реален резултат. Работата по възстановяването на горската растителност и биоразнообразието в опожарените площи трябва да започне веднага, като се
очакват координирани действия от страна на ИАГ, горските предприятия, научните институти и местната власт“, каза в заключение заместник-министър Тошев.
