Ñòîòèöè ëåêàðè ñå âäèãàò íà áóíò ñðåùó äîö. Ìàíãúðîâ

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 22:12 / 09.07.2020Êîìåíòàðè (24)54
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Íàä 200 ëåêàðè íàñòîÿâàò ÁËÑ äà ñàíêöèîíèðà äîö. Àòàíàñ Ìàíãúðîâ çà íåêîëåãèàëíî, íååòè÷íî è íåäîïóñòèìî ïîâåäåíèå. Òîâà ñúîáùàâà ñïåöèàëèçèðàíîòî èçäàíèå "Ïðàâî & Çäðàâå". Òå âå÷å ñà ïîäêðåïèëè ïîäïèñêàòà, èíèöèèðàíà îò ä-ð Ñèáèëà Ìàðèíîâà - íà÷àëíèê íà Îòäåëåíèåòî ïî àíåñòåçèîëîãèÿ è èíòåíçèâíî ëå÷åíèå â ÌÎÁÀË "Ä-ð Ñòåôàí ×åðêåçîâ" - Âåëèêî Òúðíîâî.

"Îò ìåñåöè åäèí ãîñïîäèí, êîãîòî íå ìîãà äà íàðåêà ëåêàð, ãîâîðè íåèñòèíè â ïóáëè÷íîòî ïðîñòðàíñòâî, îáèæäà êîëåãèòå ñè, ðàáîòåùè íà ïúðâà ëèíèÿ â áîðáàòà ñ COVID-19 è ãè îáâèíÿâà â èçìàìè è èçòî÷âàíå íà ÍÇÎÊ, ïèøå ä-ð Ìàðèíîâà â îòâîðåíî ïèñìî äî Åòè÷íàòà êîìèñèÿ íà ÁËÑ. Ïî íåéíè äóìè ñ èçêàçâàíèÿòà ñè èíôåêöèîíèñòúò çàëè÷àâà òðóäà, æåðòâèòå è ëèøåíèÿòà íà ëåêàðèòå è íà æåðòâèòå íà áîëåñòòà. Òÿ ãî îáâèíÿâà è ÷åîòêðèòî ïðèçîâàâà îáùåñòâîòî äà íå ñïàçâà çàêîíà è ïðàâèëàòà.

Â íàãëîñòòà ñè Àòàíàñ Ìàíãúðîâ ñòèãíà è ïî-äàëå÷: íàïèñà è êàçà, ÷å çàðàçåíèòå è õîñïèòàëèçàöèèòå íàðàñòâàò, çàùîòî öåíàòà íà ïúòåêàòà å ñòàíàëà 1200 ëâ, ñ êîåòî äèðåêòíî îáâèíè êîëåãèòå ñè, ÷å ìàìÿò è èçòî÷âàò ÍÇÎÊ, ïîñî÷âà îùå ä-ð Ìàðèíîâà. Òÿ å êàòåãîðè÷íà, ÷å ëåêàðñêîòî ñúñëîâèå íå òðÿáâà ïîâå÷å äà òîëåðèðà ïîâåäåíèåòî íà äîö. Àòàíàñ Ìàíãúðîâ.

Åòî ãî è îðèãèíàëíèÿ òåêñò íà ïèñìîòî:

"Óâàæàåìè êîëåãè, Îò ìåñåöè åäèí ãîñïîäèí, êîãîòî íå ìîãà äà íàðåêà ëåêàð, ãîâîðè íåèñòèíè â ïóáëè÷íîòî ïðîñòðàíñòâî, îáèæäà êîëåãèòå ñè, ðàáîòåùè íà ïúðâà ëèíèÿ â áîðáàòà ñ COVID-19 è ãè îáâèíÿâà â èçìàìè è èçòî÷âàíå íà ÍÇÎÊ. Àòàíàñ Ìàíãúðîâ ïúðâî êàçà, ÷å íÿìà áîëíè îò êîðîíàâèðóñ, ïîñëå êàçà, ÷å òå ñå ñàìîèçëåêóâàò, ñ êîåòî ñå îïèòà äà çàëè÷è ëèøåíèÿòà è ÷àñîâåòå òðóä â ïðåäïàçíè êîñòþìè íà âñè÷êè ìåäèöè, äíèòå, ïðåêàðàíè â áîëíèöèòå áåç äà âèæäàò áëèçêèòå ñè, æåðòâèòå, êîèòî êîðîíàâèðóñúò âçå ñðåä íàøèòå êîëåãè è ñòîòèöèòå çàðàçåíè ïðè èçïúëíåíèå íà ïðîôåñèîíàëíèÿ ñè äúëã ëåêàðè, ìåäèöèíñêè ñåñòðè è ñàíèòàðè. Îòêðèòî ïðèçîâà îáùåñòâîòî äà íå ñïàçâà çàêîíà è ïðàâèëàòà.

Â íàãëîñòòà ñè Àòàíàñ Ìàíãúðîâ ñòèãíà è ïî-äàëå÷: íàïèñà è êàçà, ÷å çàðàçåíèòå è õîñïèòàëèçàöèèòå íàðàñòâàò, çàùîòî öåíàòà íà ïúòåêàòà å ñòàíàëà 1200 ëâ, ñ êîåòî äèðåêòíî îáâèíè êîëåãèòå ñè, ÷å ìàìÿò è èçòî÷âàò ÍÇÎÊ. Ñìÿòàì, ÷å íàøåòî ñúñëîâèå íå òðÿáâà íèòî ñåêóíäà ïîâå÷å äà òîëåðèðà ïîâåäåíèåòî íà Àòàíàñ Ìàíãúðîâ, êîåòî, íå çà ïúðâè ïúò, å èçêëþ÷èòåëíî íåêîëåãèàëíî, íååòè÷íî è àáñîëþòíî íåäîïóñòèìî!"




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