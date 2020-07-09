ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Ñòîòèöè ëåêàðè ñå âäèãàò íà áóíò ñðåùó äîö. Ìàíãúðîâ
"Îò ìåñåöè åäèí ãîñïîäèí, êîãîòî íå ìîãà äà íàðåêà ëåêàð, ãîâîðè íåèñòèíè â ïóáëè÷íîòî ïðîñòðàíñòâî, îáèæäà êîëåãèòå ñè, ðàáîòåùè íà ïúðâà ëèíèÿ â áîðáàòà ñ COVID-19 è ãè îáâèíÿâà â èçìàìè è èçòî÷âàíå íà ÍÇÎÊ, ïèøå ä-ð Ìàðèíîâà â îòâîðåíî ïèñìî äî Åòè÷íàòà êîìèñèÿ íà ÁËÑ. Ïî íåéíè äóìè ñ èçêàçâàíèÿòà ñè èíôåêöèîíèñòúò çàëè÷àâà òðóäà, æåðòâèòå è ëèøåíèÿòà íà ëåêàðèòå è íà æåðòâèòå íà áîëåñòòà. Òÿ ãî îáâèíÿâà è ÷åîòêðèòî ïðèçîâàâà îáùåñòâîòî äà íå ñïàçâà çàêîíà è ïðàâèëàòà.
Â íàãëîñòòà ñè Àòàíàñ Ìàíãúðîâ ñòèãíà è ïî-äàëå÷: íàïèñà è êàçà, ÷å çàðàçåíèòå è õîñïèòàëèçàöèèòå íàðàñòâàò, çàùîòî öåíàòà íà ïúòåêàòà å ñòàíàëà 1200 ëâ, ñ êîåòî äèðåêòíî îáâèíè êîëåãèòå ñè, ÷å ìàìÿò è èçòî÷âàò ÍÇÎÊ, ïîñî÷âà îùå ä-ð Ìàðèíîâà. Òÿ å êàòåãîðè÷íà, ÷å ëåêàðñêîòî ñúñëîâèå íå òðÿáâà ïîâå÷å äà òîëåðèðà ïîâåäåíèåòî íà äîö. Àòàíàñ Ìàíãúðîâ.
Åòî ãî è îðèãèíàëíèÿ òåêñò íà ïèñìîòî:
"Óâàæàåìè êîëåãè, Îò ìåñåöè åäèí ãîñïîäèí, êîãîòî íå ìîãà äà íàðåêà ëåêàð, ãîâîðè íåèñòèíè â ïóáëè÷íîòî ïðîñòðàíñòâî, îáèæäà êîëåãèòå ñè, ðàáîòåùè íà ïúðâà ëèíèÿ â áîðáàòà ñ COVID-19 è ãè îáâèíÿâà â èçìàìè è èçòî÷âàíå íà ÍÇÎÊ. Àòàíàñ Ìàíãúðîâ ïúðâî êàçà, ÷å íÿìà áîëíè îò êîðîíàâèðóñ, ïîñëå êàçà, ÷å òå ñå ñàìîèçëåêóâàò, ñ êîåòî ñå îïèòà äà çàëè÷è ëèøåíèÿòà è ÷àñîâåòå òðóä â ïðåäïàçíè êîñòþìè íà âñè÷êè ìåäèöè, äíèòå, ïðåêàðàíè â áîëíèöèòå áåç äà âèæäàò áëèçêèòå ñè, æåðòâèòå, êîèòî êîðîíàâèðóñúò âçå ñðåä íàøèòå êîëåãè è ñòîòèöèòå çàðàçåíè ïðè èçïúëíåíèå íà ïðîôåñèîíàëíèÿ ñè äúëã ëåêàðè, ìåäèöèíñêè ñåñòðè è ñàíèòàðè. Îòêðèòî ïðèçîâà îáùåñòâîòî äà íå ñïàçâà çàêîíà è ïðàâèëàòà.
Â íàãëîñòòà ñè Àòàíàñ Ìàíãúðîâ ñòèãíà è ïî-äàëå÷: íàïèñà è êàçà, ÷å çàðàçåíèòå è õîñïèòàëèçàöèèòå íàðàñòâàò, çàùîòî öåíàòà íà ïúòåêàòà å ñòàíàëà 1200 ëâ, ñ êîåòî äèðåêòíî îáâèíè êîëåãèòå ñè, ÷å ìàìÿò è èçòî÷âàò ÍÇÎÊ. Ñìÿòàì, ÷å íàøåòî ñúñëîâèå íå òðÿáâà íèòî ñåêóíäà ïîâå÷å äà òîëåðèðà ïîâåäåíèåòî íà Àòàíàñ Ìàíãúðîâ, êîåòî, íå çà ïúðâè ïúò, å èçêëþ÷èòåëíî íåêîëåãèàëíî, íååòè÷íî è àáñîëþòíî íåäîïóñòèìî!"
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 3037
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/507 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (24)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 37 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 10 ìèí.
+2
ïðåäè 1 ÷. è 11 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 24 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 32 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 32 ìèí.
+1
ïðåäè 1 ÷. è 45 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 51 ìèí.
-2
ïðåäè 1 ÷. è 53 ìèí.
-1
ïðåäè 1 ÷. è 59 ìèí.
-2
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà