ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Стотици българи видяха къде се произвежда над една трета от електроенергията у нас
През целия ден водачи на групите бяха висококвалифицирани експерти от АЕЦ "Козлодуй", които с желание отговаряха на въпросите на малки и големи. В Информационния център, чийто екип посрещаше всички гости, се прожектираха тематични филми и бяха осигурени печатни материали за дейността на Дружеството.
Посетителите имаха възможност да разгледат командните и машинните зали на 5 и 6 блок и пълномащабния симулатор на блокове с реактори тип ВВЕР-1000, използван за обучение на ядрените оператори. Именно там се подготвят специалистите, които ежедневно осигуряват безопасната и надеждна работа на мощностите. В програмата за Деня на отворени врати бяха включени и демонстрации с противопожарна техника, организирани от Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението – АЕЦ Козлодуй", и измервания на параметрите на околната среда от мобилната лаборатория за радиоекологичен мониторинг.
И този път инициативата донесе най-много вълнение на децата и младежите, много от които споделиха, че в централата са ги довели интересът към ядрените технологии и плановете за образование и кариера в тази област.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
13:41 / 09.10.2025
Автомобил помете и уби човек при Полигона край Благоевград
09:29 / 09.10.2025
Преброиха щъркелите в България: Гнездата в Благоевград и областта са 591
12:51 / 09.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: