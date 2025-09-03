Столичният електротранспорт категоричен: Имало е външна намеса, ватманът на дерайлиралия трамвай е временно отстранен от работа

© Столичният електротранспорт излезе със становище относно инцидента с дерайлиралия трамвай.



Предварителният преглед на видеозаписите от камерите в превозните средства показа следното:



• Водачът е напуснал кабината без да обезопаси мотрисата напълно според правилата;



• Има информация за неизвестни лица в близост до кабината на мотриса. Секунди по-късно превозното средство потегля без водачът да се намира в него.



На база установеното до момента, нашата хипотеза е за външна намеса, довела до самопотеглянето на мотрисата.



Предприехме следните действия:



1. Инцидентът беше незабавно предаден на органите на реда – МВР и Прокуратурата извършват разследване за установяване на отговорните лица и обществеността ще бъде информирана при установяване на всички подробности.



2. Водачът е временно отстранен от работа до приключване на вътрешната проверка.



3. Назначена е специална комисия, която анализира всички факти и ще изготви доклад.



4. Въвеждаме незабавни мерки за повишаване на сигурността – включително допълнителни инструкции за ватманите и технически проверки на заключващите механизми.



Наш приоритет винаги е безопасността на гражданите.



Дружеството поема пълна отговорност за извършване на обективна проверка, прозрачност пред обществото и въвеждане на ефективни мерки, които да предотвратят подобни инциденти в бъдеще.