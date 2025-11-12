Трайчо Трайков - кмет на район "Средец“ във Facebook.
"При извършване на гореописаните дейности не се допуска промяна на кота корниз, кота било, наклона на покрива и други намеси с цел промяна на външния обем на сградата...Приятен ден избягвайте да минавате под стрехите на Народното събрание", написа още Трайков
Преди одобряване на инвестиционния проект, визата трябва да се съгласува от Министерство на културата.
