Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Столичани: Отсечката, на която Виктор се вряза в автобус със 170 км/ч, често се ползва за дрифтове! Стават уникални катастрофи!
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 07:54Коментари (0)96
©
Отсечката от бул. "Възкресение", в която Виктор се вряза в автобус със 170 км в час, често се ползва като писта и за тестване на коли и мотори. Жители на столицата в този район често биват събуждани от форсиращи двигатели, разказа NOVA.

В ранните часове в петък 21-годишният Виктор Илиев се вряза с колата си в автобус на градския транспорт в София на кръстовището на бул. "Възкресение" и бул. "Константин Величков". При инцидента загина лекар от Сирия, а шестима бяха ранени. В неделя Софийският градски съд остави Виктор в ареста.

Отсечката между двата светофара е около 300 м и се кара до ламарини и газ, с мръсна газ, разказа жител на района. Преди няколко години се обърнал камион с маслини и омазняването на пътя било допълнително използвано за дрифтове.

Обаждали сме се неведнъж, но казват, че няма какво да направят, разказа столичанин. Два дни има масирано полицейско присъствие, но трябва да умре човек, за да се сетят, допълни той. И разказа, че в района стават уникални катастрофи. Преди време пък автомобил се опитал да мине през два трамвая и се заклещил.

Във фаталната нощ, когато колата на Виктор се врязва в автобуса, шумът от удара приличал по-скоро на взрив и избухване на бомба, отколкото на удар между два автомобила.

Свикнали сме, почти няма нощ, в която да не чуваме форсиране, дрифтове, надбягване и гонки. Пред входа два месеца на близкия блок дори стои автомобил, който е ударен след гонка, разказаха живущи в квартала.

На всеки месец-два части от мантинелата се сменят заради забили се в нея автомобили. Отломки от мантинелата могат да бъдат видени дори в коритото на реката.

Още по темата: общо новини по темата: 38
17.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гл. комисар Николов: Единственият действащ пожар в страната е край Струмяни
Гл. комисар Николов: Единственият действащ пожар в страната е край Струмяни
11:16 / 17.08.2025
БНБ предупреди: Има бум на фалшиви столевки и петдесетолевки
БНБ предупреди: Има бум на фалшиви столевки и петдесетолевки
09:09 / 16.08.2025
В Багренци правят детски пленер
В Багренци правят детски пленер
12:14 / 16.08.2025
Два хеликоптера "Кугър" са в готовност да излетят в помощ на овладяването на новото огнище на пожара в Пирин
Два хеликоптера "Кугър" са в готовност да излетят в помощ на овладяването на новото огнище на пожара в Пирин
11:18 / 16.08.2025
Черно на бяло: Колко притежават и декларират Желязков, Радев, Борисов, Йотова, Пеевски и останалите във властта
Черно на бяло: Колко притежават и декларират Желязков, Радев, Борисов, Йотова, Пеевски и останалите във властта
16:30 / 16.08.2025
Ново огнище се разгоря над село Илинденци
Ново огнище се разгоря над село Илинденци
08:55 / 16.08.2025
Световната банка вече определя България като страна с висок доход
Световната банка вече определя България като страна с висок доход
08:42 / 16.08.2025
Актуални теми
Катастрофи в България
Огромен пожар край Илинденци
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: