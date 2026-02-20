Стоил Цицелков ще депозира оставката си като вицепремиер за честни избори. Това съобщи той по време на брифинг.
"Разговарях с премиера Андрей Гюров, не беше лесен разговорът, получих огромна подкрепа от екипа. Търсим правилен начин да защитим тази кауза и честните избори, но изглежда, че в този момент моята личност носи повече негативи, чисто медийно. Аз ще депозирам моята оставка пред президента Йотова и пред премиера, за да може фокусът на медиите да бъде над предстоящите избори, програми, платформи, а не върху моята частна личност", каза той.
"С всички, които опетниха личността ми - ще се срещнем в съда", категоричен бе той.
